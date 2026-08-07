Ventos fortes adiam Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino Partida entre os rivais cariocas seria disputada nesta sexta-feira (7)

A partida entre Botafogo e Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino A1, foi adiada pela CBF devido às condições climáticas no Rio de Janeiro. O confronto estava marcado para esta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, mas foi remarcado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local.

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A mudança aconteceu após o município do Rio de Janeiro entrar em Estágio 3 na tarde desta sexta, em razão da previsão de intensificação dos ventos. A decisão foi tomada pela CBF em comum acordo com os dois clubes.

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O Estágio 3 corresponde ao terceiro nível de uma escala de cinco e indica que uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. Diante do cenário, a realização da partida nesta sexta-feira foi considerada inviável.

Nova data para Botafogo x Fluminense

Com o adiamento, o clássico carioca será disputado na segunda-feira (10), às 18h, com o local sendo mantido no Estádio Nilton Santos. A partida é importante para as duas equipes na reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino A1.

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A 15ª rodada da competição terá início normalmente no sábado (8), com os duelos entre Atlético-MG x Bahia e Ferroviária x Palmeiras.

Como chegam os times

O Botafogo chega ao clássico em situação delicada na tabela. Lanterna do Brasileirão Feminino A1, o Glorioso soma cinco pontos após 14 partidas, com uma vitória, dois empates e 11 derrotas.

A equipe alvinegra também atravessa uma sequência negativa de cinco derrotas consecutivas. Nos últimos jogos, perdeu para Vitória, RB Bragantino, Bahia e Cruzeiro. Diante do Fluminense, o Botafogo busca aproveitar o mando de campo para interromper o momento ruim e conquistar pontos importantes na reta final da primeira fase.

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O Fluminense, por sua vez, vive momento mais positivo. O Tricolor vem de classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina, após vencer o Cruzeiro nas oitavas, mesmo atuando durante parte da partida com uma jogadora a menos.

No Brasileirão, as Guerreiras ocupam a 12ª colocação, com 19 pontos, resultado de cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final e manter a confiança antes do próximo compromisso pela Copa do Brasil que ocorre em outubro, diante do Flamengo.

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Com o adiamento, Botafogo e Fluminense terão mais alguns dias de preparação antes do clássico, que agora será disputado na segunda-feira.

Fluminense vem de vitória no Brasileirão contra o Bragantino (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

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