Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ventos fortes adiam Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino

Partida entre os rivais cariocas seria disputada nesta sexta-feira (7)

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:14
Atualizado há 16 horas
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão feminino chega a momento decisivo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Taça do Brasileirão Femino (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A partida entre Botafogo e Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino A1, foi adiada pela CBF devido às condições climáticas no Rio de Janeiro. O confronto estava marcado para esta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, mas foi remarcado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A mudança aconteceu após o município do Rio de Janeiro entrar em Estágio 3 na tarde desta sexta, em razão da previsão de intensificação dos ventos. A decisão foi tomada pela CBF em comum acordo com os dois clubes.

continua após a publicidade

O Estágio 3 corresponde ao terceiro nível de uma escala de cinco e indica que uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. Diante do cenário, a realização da partida nesta sexta-feira foi considerada inviável.

Nova data para Botafogo x Fluminense

Com o adiamento, o clássico carioca será disputado na segunda-feira (10), às 18h, com o local sendo mantido no Estádio Nilton Santos. A partida é importante para as duas equipes na reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino A1.

continua após a publicidade

A 15ª rodada da competição terá início normalmente no sábado (8), com os duelos entre Atlético-MG x Bahia e Ferroviária x Palmeiras.

Como chegam os times

O Botafogo chega ao clássico em situação delicada na tabela. Lanterna do Brasileirão Feminino A1, o Glorioso soma cinco pontos após 14 partidas, com uma vitória, dois empates e 11 derrotas.

A equipe alvinegra também atravessa uma sequência negativa de cinco derrotas consecutivas. Nos últimos jogos, perdeu para Vitória, RB Bragantino, Bahia e Cruzeiro. Diante do Fluminense, o Botafogo busca aproveitar o mando de campo para interromper o momento ruim e conquistar pontos importantes na reta final da primeira fase.

continua após a publicidade

O Fluminense, por sua vez, vive momento mais positivo. O Tricolor vem de classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina, após vencer o Cruzeiro nas oitavas, mesmo atuando durante parte da partida com uma jogadora a menos.

No Brasileirão, as Guerreiras ocupam a 12ª colocação, com 19 pontos, resultado de cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final e manter a confiança antes do próximo compromisso pela Copa do Brasil que ocorre em outubro, diante do Flamengo.

continua após a publicidade

Com o adiamento, Botafogo e Fluminense terão mais alguns dias de preparação antes do clássico, que agora será disputado na segunda-feira.

Jogadora do Fluminense em movimento de chutar a bola
Fluminense vem de vitória no Brasileirão contra o Bragantino (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arte onde assistir de Botafogo x Fluminense

Onde Assistir

Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e como chegam as equipes pelo Brasileirão Feminino

Há 20 horas
Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer e Harry Kane, do Bayern de Munique, aquecem antes da partida contra o PSG pela Champions League

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (07/08/2026)

Há 22 horas
Antonia em anuncio do Palmeiras de braços cruzados

Futebol Feminino

Palmeiras fecha com ex-Real Madrid Antonia após seis temporadas no futebol espanhol

Há 1 dia
Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Futebol Feminino

Copa Feminina irá parar calendário do futebol brasileiro por até 45 dias; entenda

Há 1 dia
Fabi Guedes é treinadora do Atlético Mineiro desde 2025

Futebol Feminino

Fabi Guedes leva experiência na Seleção ao Atlético-MG e exalta evolução das Vingadoras na temporada

Há 1 dia
Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Futebol Feminino

Kerolin no Barcelona: 'Vir para cá me aproxima de ser a melhor do mundo'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Bia Zaneratto no Kansas City. (KCC/Divulgação)

Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted Lasso

Rodrigo Fagundes e Claudia, goleira do Joga10 Sports. (Acervo pessoal)

Fundador da Joga10 Sports defende papel dos agentes de ir além dos contratos no futebol feminino

Mais de 55 mil torcedores estiveram no amistoso da Seleção feminina contra os Estados Unidos. País receberá a Copa do Mundo da modalidade em 2027. (Foto: Silvio Jr/Governo do Ceará)

Opinião: CBF oficializa pausa para a Copa Feminina e encerra um debate que nunca existiu

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Copa do Mundo Feminina vai suspender calendário do masculino em 2027

Tuani Lemos ao lado dos agentes Bruno Jacques e Willian Bandeira. (Acervo pessoal)

XSoccer aposta em gestão humana para crescer no mercado do futebol feminino

Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.

Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Fifa lança estratégia de sustentabilidade e direitos humanos para a Copa do Mundo Feminina

Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino

Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)

Equipes perfiladas no centro do gramado para o hino nacional

Emily Lima critica arbitragem de Flamengo x Corinthians no Brasileirão Feminino

Em estádio com obra, Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians

Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

Obras do miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu

Obras do miniestádio do Flamengo avançam no Ninho do Urubu; veja imagens