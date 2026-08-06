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Palmeiras fecha com ex-Real Madrid Antonia após seis temporadas no futebol espanhol

Zagueira da Seleção Brasileira assina com o Verdão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:54
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Antonia em anuncio do Palmeiras de braços cruzados
Antonia é a nova jogadora do Palmeiras (Foto: Paloma Cassiano/Palmeiras)

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação da zagueira Antonia Silva para a sequência da temporada. Após seis anos no futebol espanhol, a defensora da Seleção Brasileira retorna ao país para vestir a camisa alviverde. Nas duas últimas temporadas, ela defendeu o Real Madrid.

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Natural de Riacho de Santana (RN), Antonia chega ao Palmeiras como mais um reforço para um elenco que segue entre os protagonistas do futebol feminino nacional. Em sua apresentação, a jogadora destacou o projeto esportivo do clube como fator decisivo para aceitar o convite.

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— O projeto apresentado pelo Palmeiras me convenceu por tudo o que o clube vem construindo e pela ambição de seguir crescendo, tanto em termos de estrutura quanto dentro de campo. Chego com a melhor expectativa possível, pronta para somar, ajudar a equipe e construir uma história bonita, conquistando grandes objetivos com esta camisa. A torcida pode esperar uma jogadora que vai se dedicar ao máximo em todos os momentos. A garra é uma das minhas principais características, e entrega nunca vai faltar — disse a jogadora.

Antonia retorna ao Brasil após passagem pela Espanha

A defensora construiu toda a trajetória internacional no futebol espanhol. Antes de atuar pelo Real Madrid, vestiu as camisas de Madrid CFF e Levante, consolidando-se como uma das brasileiras de maior destaque na posição.

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No Brasil, Antonia também acumula passagens por Audax/Corinthians, onde conquistou a Copa Libertadores Feminina, além de defender o São Paulo antes da transferência para a Europa.

Reconhecida pela força física, versatilidade e liderança, a zagueira chega para reforçar um dos setores mais importantes do elenco comandado pelo Palmeiras.

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Zagueira é presença frequente na Seleção Brasileira

Desde a estreia pela Seleção Brasileira Feminina, em 2020, Antonia se tornou presença constante nas convocações. Pela Amarelinha, conquistou os títulos da Copa América de 2022 e 2025, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A defensora também disputou a Copa do Mundo de 2023 e retorna ao futebol brasileiro mirando uma vaga no elenco que disputará a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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Antonia vibrando com camisa do Palmeiras em imagem com a cor verde
Antonia é a nova jogadora do Palmeiras (Foto: Paloma Cassiano/Palmeiras)

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