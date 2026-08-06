Palmeiras fecha com ex-Real Madrid Antonia após seis temporadas no futebol espanhol
Zagueira da Seleção Brasileira assina com o Verdão
O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação da zagueira Antonia Silva para a sequência da temporada. Após seis anos no futebol espanhol, a defensora da Seleção Brasileira retorna ao país para vestir a camisa alviverde. Nas duas últimas temporadas, ela defendeu o Real Madrid.
Copa Feminina irá parar calendário do futebol brasileiro por até 45 dias; entenda
Fabi Guedes leva experiência na Seleção ao Atlético-MG e exalta evolução das Vingadoras na temporada
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Natural de Riacho de Santana (RN), Antonia chega ao Palmeiras como mais um reforço para um elenco que segue entre os protagonistas do futebol feminino nacional. Em sua apresentação, a jogadora destacou o projeto esportivo do clube como fator decisivo para aceitar o convite.
— O projeto apresentado pelo Palmeiras me convenceu por tudo o que o clube vem construindo e pela ambição de seguir crescendo, tanto em termos de estrutura quanto dentro de campo. Chego com a melhor expectativa possível, pronta para somar, ajudar a equipe e construir uma história bonita, conquistando grandes objetivos com esta camisa. A torcida pode esperar uma jogadora que vai se dedicar ao máximo em todos os momentos. A garra é uma das minhas principais características, e entrega nunca vai faltar — disse a jogadora.
Antonia retorna ao Brasil após passagem pela Espanha
A defensora construiu toda a trajetória internacional no futebol espanhol. Antes de atuar pelo Real Madrid, vestiu as camisas de Madrid CFF e Levante, consolidando-se como uma das brasileiras de maior destaque na posição.
No Brasil, Antonia também acumula passagens por Audax/Corinthians, onde conquistou a Copa Libertadores Feminina, além de defender o São Paulo antes da transferência para a Europa.
Reconhecida pela força física, versatilidade e liderança, a zagueira chega para reforçar um dos setores mais importantes do elenco comandado pelo Palmeiras.
Zagueira é presença frequente na Seleção Brasileira
Desde a estreia pela Seleção Brasileira Feminina, em 2020, Antonia se tornou presença constante nas convocações. Pela Amarelinha, conquistou os títulos da Copa América de 2022 e 2025, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
A defensora também disputou a Copa do Mundo de 2023 e retorna ao futebol brasileiro mirando uma vaga no elenco que disputará a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Futebol Feminino
Copa Feminina irá parar calendário do futebol brasileiro por até 45 dias; entendaHá 1 hora
Futebol Feminino
Fabi Guedes leva experiência na Seleção ao Atlético-MG e exalta evolução das Vingadoras na temporadaHá 2 horas
Futebol Feminino
Kerolin no Barcelona: 'Vir para cá me aproxima de ser a melhor do mundo'Há 19 horas
Futebol Feminino
Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted LassoHá 20 horas
Futebol Feminino
Fundador da Joga10 Sports defende papel dos agentes de ir além dos contratos no futebol femininoHá 21 horas
Futebol Feminino
Opinião: CBF oficializa pausa para a Copa Feminina e encerra um debate que nunca existiuHá 1 dia
Mais LANCE!