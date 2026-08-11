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Série A2 Feminina tem maior goleada da história dos Campeonatos Brasileiros com massacre

Atlético-PI estabelece novo recorde de gols no futebol nacional

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 09:38
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Equipe feminina do Atletico-PI reunida antes da partida
Equipe feminina do Atletico-PI reunida antes da partida (Foto: Reprodução/Atlético-PI)

O Atlético-PI gravou seu nome na história do futebol nacional ao golear o Itacoatiara por 18 a 0, no último sábado, em confronto válido pelo Brasileirão Série A2. A marca passa a ser a maior goleada já registrada em torneios oficiais organizados pela CBF, considerando todas as divisões das categorias masculina e feminina.

O topo do ranking era ocupado pela Ferroviária desde 2014, quando a equipe paulista venceu o Pinheirense por 16 a 1 pela primeira divisão feminina. Com o placar elástico, o time piauiense assumiu a liderança isolada do retrospecto histórico, que envolve quatro divisões no masculino e três no feminino. Em toda a história do torneio nacional, apenas cinco jogos registraram uma margem igual ou superior a 13 gols de diferença.

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Maiores goleadas da história dos Campeonatos Brasileiros

    1.
  1. Atlético-PI 18 x 0 Itacoatiara (Brasileiro Feminino Série A2 em 2026)
    2. 2.
  2. Ferroviária 16 x 1 Pinheirense (Brasileiro Feminino Série A1 em 2014)
    3. 3.
  3. Corinthians 14 x 0 Ceará (Brasileiro Feminino Série A1 em 2023)
    4. 4.
  4. Porto Velho 13 x 0 Humaitá (Brasileiro Masculino Série D em 2026)
    5. 5.
  5. Centro Olímpico 13 x 0 Duque de Caxias (Brasileiro Feminino Série A1 em 2015)

Rodada movimentada no Brasileirão Feminino

Além do atropelo das atleticanas, a 15ª rodada do Brasileirão A2 Feminino contou com vitória do Sport no clássico nordestino e goleada do Vasco da Gama; confira:

  1. UDA 0 x 4 Vasco
  2. Ceará 0 x 3 Sport
  3. Ação 3 x 2 Doce Mel
  4. Minas Brasília 3 x 0 Vila Nova-GO
  5. Rio Negro-RR 1 x 1 Paysandu
  6. Taubaté 0 x 1 Itabirito
  7. Pérolas Negras 2 x 3 3B Sport

Já pela elite do futebol nacional, a 15ª rodada contou com um jogaço no clássico vovô vencido pelo Fluminense; no clássico paulista, o Corinthians não tomou conhecimento das Meninas da Vila; e o Flamengo tropeçou diante do América Mineiro.

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Confira agora como foi a rodada do Brasileirão A1 Feminino:

  • Atlético Mineiro 0 x 3 Bahia
  • Ferroviária 0 x 0 Palmeiras
  • Grêmio 2 x 0 Cruzeiro
  • Juventude 0 x 1 Mixto
  • Vitória 2 x 2 Internacional
  • Corinthians 4 x 1 Santos
  • São Paulo 1 x 0 Bragantino
  • Botafogo 1 x 2 Fluminense
  • América-MG 1 x 1 Flamengo

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