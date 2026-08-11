Série A2 Feminina tem maior goleada da história dos Campeonatos Brasileiros com massacre
Atlético-PI estabelece novo recorde de gols no futebol nacional
O Atlético-PI gravou seu nome na história do futebol nacional ao golear o Itacoatiara por 18 a 0, no último sábado, em confronto válido pelo Brasileirão Série A2. A marca passa a ser a maior goleada já registrada em torneios oficiais organizados pela CBF, considerando todas as divisões das categorias masculina e feminina.
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O topo do ranking era ocupado pela Ferroviária desde 2014, quando a equipe paulista venceu o Pinheirense por 16 a 1 pela primeira divisão feminina. Com o placar elástico, o time piauiense assumiu a liderança isolada do retrospecto histórico, que envolve quatro divisões no masculino e três no feminino. Em toda a história do torneio nacional, apenas cinco jogos registraram uma margem igual ou superior a 13 gols de diferença.
Maiores goleadas da história dos Campeonatos Brasileiros
- Atlético-PI 18 x 0 Itacoatiara (Brasileiro Feminino Série A2 em 2026)
- Ferroviária 16 x 1 Pinheirense (Brasileiro Feminino Série A1 em 2014)
- Corinthians 14 x 0 Ceará (Brasileiro Feminino Série A1 em 2023)
- Porto Velho 13 x 0 Humaitá (Brasileiro Masculino Série D em 2026)
- Centro Olímpico 13 x 0 Duque de Caxias (Brasileiro Feminino Série A1 em 2015)
Rodada movimentada no Brasileirão Feminino
Além do atropelo das atleticanas, a 15ª rodada do Brasileirão A2 Feminino contou com vitória do Sport no clássico nordestino e goleada do Vasco da Gama; confira:
- UDA 0 x 4 Vasco
- Ceará 0 x 3 Sport
- Ação 3 x 2 Doce Mel
- Minas Brasília 3 x 0 Vila Nova-GO
- Rio Negro-RR 1 x 1 Paysandu
- Taubaté 0 x 1 Itabirito
- Pérolas Negras 2 x 3 3B Sport
Já pela elite do futebol nacional, a 15ª rodada contou com um jogaço no clássico vovô vencido pelo Fluminense; no clássico paulista, o Corinthians não tomou conhecimento das Meninas da Vila; e o Flamengo tropeçou diante do América Mineiro.
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Confira agora como foi a rodada do Brasileirão A1 Feminino:
- Atlético Mineiro 0 x 3 Bahia
- Ferroviária 0 x 0 Palmeiras
- Grêmio 2 x 0 Cruzeiro
- Juventude 0 x 1 Mixto
- Vitória 2 x 2 Internacional
- Corinthians 4 x 1 Santos
- São Paulo 1 x 0 Bragantino
- Botafogo 1 x 2 Fluminense
- América-MG 1 x 1 Flamengo
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