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Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Brasileiras superam marcas e atingem novos patamares financeiros; veja ranking

PorVinícius Espirito Santo SpadaGiselly Correa Barata
São Paulo (SP)
04/08/2026 17:33
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Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.
Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito - (Foto: Denilson Camilo Monteiro/AtoPress/Folhapress - Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress - Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

A atacante Kerolin foi oficializada como nova jogadora do Barcelona nesta terça-feira. A transferência é a maior venda de uma brasileira na história do futebol feminino, com valores que chegam a € 1,5 milhão (cerca de R$ 8,85 milhões) pagos pelo clube catalão ao Manchester City, superando a venda da Amanda Gutierres ao Boston Legacy, dos Estados Unidos, em 2025, por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,89 milhões, na época).

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Kerolin, com 26 anos, assinou contrato válido até o fim de 2030 e também representa o maior valor já desembolsado pelo Barça na modalidade. Destaque da Seleção Brasileira e uma das principais referências da equipe, inclusive sendo camisa 10 na ausência de Marta, a jogadora foi vice-campeã olímpica em 2024, soma dois títulos da Copa América e um da Fifa Series, conquistado em abril.

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Ranking das maiores negociações

1. Kerolin - (Manchester City para Barcelona)

Natural de Bauru, em São Paulo, Kerolin nasceu em 17 de novembro de 1999 e passou por diferentes clubes paulistas ao longo da carreira, como Guarani, Valinhos, Ponte Preta, Osasco Audax e Palmeiras, antes de iniciar sua história no futebol europeu. A transferência se tornou a maior venda de uma brasileira na história do futebol feminino, com valores que chegam a € 1,5 milhão (cerca de R$ 8,85 milhões) pagos pelo clube catalão ao Manchester City.

Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)
Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

2. Amanda Gutierres - (Palmeiras para Boston Legacy)

Palmeiras acertou, em outubro de 2025, a venda da atacante Amanda Gutierres ao Boston Legacy, dos Estados Unidos. O clube paulista negociou 80% dos direitos econômicos da atleta por US$ 1,1 milhão, além das bonificações (cerca de R$ 5,89 milhões, na época). Pela Seleção Brasileira, a 'Gutigol' foi a artilheira da Copa América de 2025, torneio conquistado pela equipe verde e amarela com vitória sobre a Colômbia na final.

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A brasileira Amanda Gutierres é camisa 9 do Boston Legacy. (Boston Legacy/Divulgação)
A brasileira Amanda Gutierres é camisa 9 do Boston Legacy. (Boston Legacy/Divulgação)

3. Isa Haas - (Cruzeiro para América do México)

O Cruzeiro concluiu, em dezembro de 2025, a transferência da zagueira Isa Haas para o América do México por cerca de US$ 600 mil (R$3,3 milhões na cotação da época). O valor coloca a negociação como a terceira maior da história do futebol feminino brasileiro.

Isa Haas, zagueira da Seleção Brasileira feminina. (Foto: CBF/Divulgação)
Isa Haas, zagueira da Seleção Brasileira feminina. (Foto: CBF/Divulgação)

4. Priscila - (internacional para o América do México)

A atacante Priscila, do Club América-MEX, foi vendida pelo Inter, em setembro de 2024, por R$ 2,8 milhões. Vice-campeã olímpica em 2023, Priscila é natural de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. A centroavante teve passagem pelo Monte Líbano, de Natal (RN), antes de chegar ao Internacional, em 2021.

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Priscila, atacante do América-MEX.
Priscila, atacante do América-MEX - (Foto: Divulgação/América)

5. Tarciane - (Corinthians para o Houston Dash)

A zagueira Tarciane, que na época jogava pelo Corinthians, foi vendida, em abril de 2024, por R$ 2,59 milhões para o Houston Dash, dos EUA. Com passagens por Daminhas da Bola e Fluminense, Tarciane chegou ao Corinthians com 18 anos. À época, as Brabas já eram comandadas por Arthur Elias e contavam com nomes experientes no setor defensivo, caso da Érika e Pardal.

Tarciane, da Seleção Brasileira, durante treino com a Seleção.
Tarciane, da Seleção Brasileira, durante treino com a Seleção - (Foto: Lívia Villas Boas / (Staff Images Woman /CBF)

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