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Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Atacante brasileira reforça equipe na NWSL depois de defender o Aston Villa

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
04/08/2026 17:22
Atualizado há 16 minutos
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Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)
Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

A atacante Gabi Nunes é o novo reforço do Orlando Pride e será a quinta brasileira na equipe. O clube da NWSL anunciou nesta terça-feira a contratação da brasileira de 29 anos até o fim da temporada de 2026. Agora, a jogadora aguarda apenas a emissão do visto de trabalho e do Certificado de Transferência Internacional (ITC) para ficar à disposição da equipe.

A chegada da atacante coloca mais uma brasileira no elenco do Pride, que já conta com Marta, Luana Bertolucci, Angelina e Rafaelle. Segundo a vice-presidente de operações de futebol e gerente geral do clube, Caitlin Carducci, Gabi chega para agregar experiência e qualidade ao setor ofensivo.

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— Gabi é uma jogadora com ampla experiência em clubes e na seleção brasileira. Ela atuou em algumas das principais ligas do mundo e traz qualidade, versatilidade e um histórico comprovado de gols. Acreditamos que será uma adição importante para o grupo na busca pelos nossos objetivos — disse Carducci.

Antes de acertar com a equipe norte-americana, Gabi chegou a negociar um retorno ao Corinthians durante a janela de transferências. A informação foi publicada pelo Meu Timão, mas as conversas não tiveram um desfecho positivo para o clube paulista. Com isso, a atacante optou por seguir a carreira nos Estados Unidos.

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Gabi Nunes seguirá no exterior

Revelada pelo Centro Olímpico, Gabi Nunes iniciou a carreira profissional em 2014 e também passou pelo Osasco Audax antes de viver o principal momento no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians. Pelo clube paulista, conquistou títulos nacionais e se tornou uma das principais atacantes do país, marcando 61 gols em 80 partidas ao longo de cinco temporadas.

Em 2022, a atacante iniciou a trajetória no futebol europeu ao defender o Madrid CFF, da Espanha. Depois, passou pelo Levante, onde viveu a temporada mais artilheira no exterior, com 17 gols em 34 jogos, antes de ser contratada pelo Aston Villa, da Inglaterra.

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Gabi Nunes Aston Villa
(Foto: Reprodução/Aston Villa)

Pela equipe inglesa, disputou 24 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência entre as temporadas 2024/25 e 2025/26. Agora, reforça o Orlando Pride em busca da primeira experiência na liga norte-americana.

Gabi também soma partidas e gols pela Seleção Brasileira principal, inclusive esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2023, a Copa Ouro da Concacaf de 2024 e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

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Orlando Pride busca recuperação na temporada

A chegada de Gabi Nunes acontece em um momento de oscilação do Orlando Pride na NWSL. Atual campeão da liga, o clube ocupa apenas a 10ª colocação nesta temporada, com sete vitórias, dois empates e nove derrotas em 18 partidas. A equipe vem de goleada por 5 a 0 para o North Carolina Courage e soma duas derrotas nas últimas três rodadas.

Luana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
Luana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
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