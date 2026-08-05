Kerolin no Barcelona: 'Vir para cá me aproxima de ser a melhor do mundo'
Brasileira revelou emoção com o interesse do clube catalão
Kerolin foi apresentada oficialmente pelo Barcelona nesta semana e não escondeu a emoção ao falar sobre a realização de um sonho. A atacante brasileira afirmou que atuar pelo clube catalão representa um passo importante na busca pelo prêmio de melhor jogadora do mundo e destacou que a oportunidade era "impossível de deixar passar". Contratada junto ao Manchester City, ela assinou vínculo até o fim de 2030.
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A brasileira revelou que ficou surpresa quando soube do interesse do Barcelona, já que ainda tinha contrato com o clube inglês. Segundo ela, a possibilidade de defender a equipe espanhola despertou uma forte emoção desde o primeiro momento.
— Vir para cá me aproxima de ser a melhor jogadora do mundo. As últimas duas ou três melhores do mundo jogaram no Barça. Estou muito grata pelo esforço do clube em me trazer. Espero poder demonstrar que estou à altura — afirmou.
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A brasileira ressaltou que enxergou a transferência como uma oportunidade única na carreira e não teve dúvidas ao aceitar a proposta.
— A primeira vez que me disseram que o Barça me queria, eu não conseguia acreditar. Entre outras coisas, porque eu tinha contrato com o City. Quando vi que a coisa podia acontecer, me emocionei muito e disse que sim, que era uma oportunidade que não se podia deixar escapar. Poder jogar no melhor time do mundo talvez não volte a me acontecer — completou.
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Kerolin cita Ronaldinho e Neymar como inspiração
Durante a apresentação, Kerolin também lembrou a relação que construiu com o Barcelona ainda na infância. A atacante de 26 anos disse que cresceu acompanhando as atuações de Ronaldinho Gaúcho e Neymar com a camisa do clube e classificou a chegada ao time espanhol como a realização de um sonho.
— Quando era pequena, eu via Ronaldinho e Neymar jogarem e poder jogar agora no mesmo clube onde eles jogaram é um sonho. Tenho que estar muito grata porque apostaram em mim.
A atacante ainda destacou a temporada que fez pelo Manchester City e disse estar motivada para justificar a confiança depositada pelo Barcelona.
— Fiz uma ótima temporada com o City e no futuro vou demonstrar por que me contrataram — concluiu.
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