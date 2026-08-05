Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Kerolin no Barcelona: 'Vir para cá me aproxima de ser a melhor do mundo'

Brasileira revelou emoção com o interesse do clube catalão

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
05/08/2026 21:09
Favorite o Lance! no Google
Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)
Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin foi apresentada oficialmente pelo Barcelona nesta semana e não escondeu a emoção ao falar sobre a realização de um sonho. A atacante brasileira afirmou que atuar pelo clube catalão representa um passo importante na busca pelo prêmio de melhor jogadora do mundo e destacou que a oportunidade era "impossível de deixar passar". Contratada junto ao Manchester City, ela assinou vínculo até o fim de 2030.

A brasileira revelou que ficou surpresa quando soube do interesse do Barcelona, já que ainda tinha contrato com o clube inglês. Segundo ela, a possibilidade de defender a equipe espanhola despertou uma forte emoção desde o primeiro momento.

continua após a publicidade

— Vir para cá me aproxima de ser a melhor jogadora do mundo. As últimas duas ou três melhores do mundo jogaram no Barça. Estou muito grata pelo esforço do clube em me trazer. Espero poder demonstrar que estou à altura — afirmou.

➡️ Opinião: CBF oficializa pausa para a Copa Feminina e encerra um debate que nunca existiu

A brasileira ressaltou que enxergou a transferência como uma oportunidade única na carreira e não teve dúvidas ao aceitar a proposta.

— A primeira vez que me disseram que o Barça me queria, eu não conseguia acreditar. Entre outras coisas, porque eu tinha contrato com o City. Quando vi que a coisa podia acontecer, me emocionei muito e disse que sim, que era uma oportunidade que não se podia deixar escapar. Poder jogar no melhor time do mundo talvez não volte a me acontecer — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Kerolin cita Ronaldinho e Neymar como inspiração

Durante a apresentação, Kerolin também lembrou a relação que construiu com o Barcelona ainda na infância. A atacante de 26 anos disse que cresceu acompanhando as atuações de Ronaldinho Gaúcho e Neymar com a camisa do clube e classificou a chegada ao time espanhol como a realização de um sonho.

— Quando era pequena, eu via Ronaldinho e Neymar jogarem e poder jogar agora no mesmo clube onde eles jogaram é um sonho. Tenho que estar muito grata porque apostaram em mim.

continua após a publicidade

A atacante ainda destacou a temporada que fez pelo Manchester City e disse estar motivada para justificar a confiança depositada pelo Barcelona.

— Fiz uma ótima temporada com o City e no futuro vou demonstrar por que me contrataram — concluiu.

Kerolin e Joan Laporta, presidente do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)
Kerolin e Joan Laporta, presidente do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Bia Zaneratto no Kansas City. (KCC/Divulgação)

Futebol Feminino

Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted Lasso

Há 1 hora
Rodrigo Fagundes e Claudia, goleira do Joga10 Sports. (Acervo pessoal)

Futebol Feminino

Fundador da Joga10 Sports defende papel dos agentes de ir além dos contratos no futebol feminino

Há 2 horas
Mais de 55 mil torcedores estiveram no amistoso da Seleção feminina contra os Estados Unidos. País receberá a Copa do Mundo da modalidade em 2027. (Foto: Silvio Jr/Governo do Ceará)

Futebol Feminino

Opinião: CBF oficializa pausa para a Copa Feminina e encerra um debate que nunca existiu

Há 5 horas
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina vai suspender calendário do masculino em 2027

Há 7 horas
Tuani Lemos ao lado dos agentes Bruno Jacques e Willian Bandeira. (Acervo pessoal)

Futebol Feminino

XSoccer aposta em gestão humana para crescer no mercado do futebol feminino

Há 1 dia
Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.

Lance! Negócios

Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Fifa lança estratégia de sustentabilidade e direitos humanos para a Copa do Mundo Feminina

Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino

Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)

Equipes perfiladas no centro do gramado para o hino nacional

Emily Lima critica arbitragem de Flamengo x Corinthians no Brasileirão Feminino

Em estádio com obra, Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians

Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

Obras do miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu

Obras do miniestádio do Flamengo avançam no Ninho do Urubu; veja imagens

Cristiane, com camisa dourada do Flamengo, segura filha no colo no campo do estádio Luso-Brasileiro

Mesmo suspensa, Cristiane acompanha Flamengo x Corinthians

O América-MG entrou em campo com a faixa da Conceição do Mato Dentro. (América-MG/Divulgação)

Gerente comenta sobre nova casa das Spartanas e futuro do futebol feminino no América-MG

Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino

Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão Feminino

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Flamengo x Corinthians: duelo coloca vaga no mata-mata e liderança em jogo no Brasileirão Feminino

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)

Sereias da Vila em duelo pelo Brasileirão A1, na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ketlen volta a marcar após maternidade, e Santos goleia Juventude