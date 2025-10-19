Palmeiras vence Grêmio e fica com título inédito da Ladies Cup
Verdão ficou com a taça após vitória por 4 a 2
O Palmeiras coroou sua campanha com o título da Brasil Ladies Cup 2025, superando o Grêmio em uma final eletrizante no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). O Alviverde venceu por 4 a 2, conquistando o troféu pela primeira vez.
Já o Gimnasia (ARG) ficou com o terceiro lugar, após vencer o Peñarol (URU) nos pênaltis. Assim, o pódio da edição ficou formado por Palmeiras (campeão), Grêmio (vice), Gimnasia (3º) e Peñarol (4º).
Palmeiras vence o Grêmio e ergue a Brasil Ladies Cup 2025
O Palmeiras superou a atual campeã Grêmio por 4 a 2, em uma decisão repleta de emoção e viradas no Canindé, na noite deste domingo (19). O título coroa a grande fase da equipe paulista, que conquistou seu primeiro troféu da Brasil Ladies Cup com autoridade.
O Grêmio começou melhor e assustou com Camila Arrieta e Giovaninha, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos 25 minutos, com Brena, em uma bela cobrança de falta no ângulo. O empate gremista veio ainda no primeiro tempo, com Giovaninha, aos 39.
Na etapa final, a partida ganhou contornos dramáticos. Um recuo da defesa gremista terminou em gol contra da goleira Raíssa, recolocando o Palmeiras em vantagem. Cinco minutos depois, Camila Pini empatou novamente em linda cobrança de falta.
A decisão ficou para os minutos finais: Raissa Bahia cruzou e acabou marcando o terceiro gol palmeirense, aos 33, antes de Amanda Gutierres selar a vitória nos acréscimos, decretando o 4 a 2 e o título inédito para o Verdão.
Gimnasia vence nos pênaltis e leva o terceiro lugar
Na disputa pelo terceiro lugar, o Gimnasia (ARG) levou a melhor sobre o Peñarol (URU) nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O confronto aconteceu na tarde deste domingo (19), também em São Paulo.
O time argentino saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, com Gaetán, aproveitando falha da defesa uruguaia. O Peñarol buscou o empate na etapa final, com Érika Vidiella, em cobrança de falta.
Nas penalidades, o equilíbrio se manteve até o fim. Foram quatro cobranças desperdiçadas pelas uruguaias e três pelas argentinas, com o Gimnasia vencendo por 3 a 2 e garantindo o terceiro lugar da Brasil Ladies Cup 2025.
Classificação final – Brasil Ladies Cup 2025
- 1º Palmeiras (BRA) 🏆
- 2º Grêmio (BRA) 🥈
- 3º Gimnasia (ARG) 🥉
- 4º Peñarol (URU)
