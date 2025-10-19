menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras vence Grêmio e fica com título inédito da Ladies Cup

Verdão ficou com a taça após vitória por 4 a 2

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
22:36
Brena comemora gol do Palmeiras na Ladies Cup 2025. (Foto: Divulgação: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
imagem cameraBrena comemora gol do Palmeiras na Ladies Cup 2025. (Foto: Divulgação: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
O Palmeiras coroou sua campanha com o título da Brasil Ladies Cup 2025, superando o Grêmio em uma final eletrizante no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). O Alviverde venceu por 4 a 2, conquistando o troféu pela primeira vez.

Já o Gimnasia (ARG) ficou com o terceiro lugar, após vencer o Peñarol (URU) nos pênaltis. Assim, o pódio da edição ficou formado por Palmeiras (campeão), Grêmio (vice), Gimnasia (3º) e Peñarol (4º).

Palmeiras vence o Grêmio e ergue a Brasil Ladies Cup 2025

O Palmeiras superou a atual campeã Grêmio por 4 a 2, em uma decisão repleta de emoção e viradas no Canindé, na noite deste domingo (19). O título coroa a grande fase da equipe paulista, que conquistou seu primeiro troféu da Brasil Ladies Cup com autoridade.

O Grêmio começou melhor e assustou com Camila Arrieta e Giovaninha, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos 25 minutos, com Brena, em uma bela cobrança de falta no ângulo. O empate gremista veio ainda no primeiro tempo, com Giovaninha, aos 39.

Na etapa final, a partida ganhou contornos dramáticos. Um recuo da defesa gremista terminou em gol contra da goleira Raíssa, recolocando o Palmeiras em vantagem. Cinco minutos depois, Camila Pini empatou novamente em linda cobrança de falta.

A decisão ficou para os minutos finais: Raissa Bahia cruzou e acabou marcando o terceiro gol palmeirense, aos 33, antes de Amanda Gutierres selar a vitória nos acréscimos, decretando o 4 a 2 e o título inédito para o Verdão.

➡️ Com lesão de Debinha, Seleção convoca jogadora do São Paulo para posição

Palmeiras e Grêmio fizeram a final da Ladies Cup 2025. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
Palmeiras e Grêmio fizeram a final da Ladies Cup 2025. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)

Gimnasia vence nos pênaltis e leva o terceiro lugar

Na disputa pelo terceiro lugar, o Gimnasia (ARG) levou a melhor sobre o Peñarol (URU) nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O confronto aconteceu na tarde deste domingo (19), também em São Paulo.

O time argentino saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, com Gaetán, aproveitando falha da defesa uruguaia. O Peñarol buscou o empate na etapa final, com Érika Vidiella, em cobrança de falta.

Nas penalidades, o equilíbrio se manteve até o fim. Foram quatro cobranças desperdiçadas pelas uruguaias e três pelas argentinas, com o Gimnasia vencendo por 3 a 2 e garantindo o terceiro lugar da Brasil Ladies Cup 2025.

Em sua primeira participação, Gimnasia fica em terceiro lugar na Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
Em sua primeira participação, Gimnasia fica em terceiro lugar na Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)

Classificação final – Brasil Ladies Cup 2025

  1. 1º Palmeiras (BRA) 🏆
  2. 2º Grêmio (BRA) 🥈
  3. 3º Gimnasia (ARG) 🥉
  4. 4º Peñarol (URU)

circulo com pontos dentroTudo sobre

