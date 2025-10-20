Dupla argentina do Gimnasia chama atenção na Ladies Cup
Gaetán e Esquivel foram os destaques da equipes no torneio
O Gimnasia pode não ter chegado à final da Brasil Ladies Cup, mas deixou sua marca no torneio e ficou na terceira colocação. A dupla de ataque argentina Florencia Gaetán, de 26 anos, e Marilyn Esquivel, de 30, foram protagonistas e marcaram gols importantes para o time de La Plata.
Gaetán e Esquivel chamaram a atenção pela combinação de drible, velocidade e finalização. Veja análise do Lance! sobre as atletas.
Esquivel e Gaetán se destacam no Gimnasia
O Gimnasia disputa o Campeonato Argentino e está na sexta colocação atualmente. A Ladies Cup foi a primeira experiência da equipe fora da Argentina.
Gaetán, atacante de movimentação intensa, é o tipo de jogadora que quebra linhas com facilidade. Seu gol na disputa pelo terceiro lugar contra o Peñarol, aproveitando uma falha da defesa uruguaia, mostrou a leitura de jogo que a caracteriza.
Já Esquivel, mais experiente, se destacou pelo poder de definição e pela calma nas jogadas em velocidade, demonstrando maturidade em um ataque que se mostrou entrosado e perigoso.
Na semifinal diante do Palmeiras, a dupla voltou a se impor, marcando os dois gols do Gimnasia no empate em 2 a 2 antes da queda nos pênaltis. Foi uma atuação que evidenciou o potencial ofensivo argentino, com dribles curtos e transições rápidas.
A vitória sobre o Peñarol nos pênaltis, por 3 a 2, coroou a campanha e garantiu o terceiro lugar na Ladies Cup 2025. Mais do que o resultado, o torneio serviu para consolidar Gaetán e Esquivel como símbolos de um Gimnasia competitivo, que mostrou personalidade e qualidade técnica diante de adversárias de peso.
Ladies Cup 2025
O pódio da edição ficou formado por Palmeiras (campeão), Grêmio (vice), Gimnasia (3º) e Peñarol (4º).
- 1º Palmeiras (BRA) 🏆
- 2º Grêmio (BRA) 🥈
- 3º Gimnasia (ARG) 🥉
- 4º Peñarol (URU)
