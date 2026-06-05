A temporada de 2026 começou da melhor forma possível para George Russell na Fórmula 1. Após uma atuação impecável no Grande Prêmio da Austrália, o britânico da Mercedes não conseguiu repetir os mesmos resultados nas etapas seguintes. Agora, o vice-líder do Mundial de Pilotos tenta retomar o caminho das vitórias e quebrar um tabu que o acompanha desde sua estreia na categoria, em 2019.

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O destino da Fórmula 1 neste fim de semana é justamente o Circuito de Mônaco, palco de uma das maiores dificuldades da carreira de Russell. Desde sua estreia na categoria, em 2019, o britânico jamais terminou uma corrida no Principado entre os quatro primeiros colocados. Em seis participações, o melhor resultado foi um quinto lugar, alcançado em três oportunidades diferentes, além de uma média de chegada pouco superior à nona posição.

Mesmo com a evolução da Mercedes nos últimos anos, o traçado monegasco continua sendo um obstáculo para o piloto. Em 2025, por exemplo, Russell largou apenas da 14ª posição e cruzou a linha de chegada em 11º. A sequência contrasta com o desempenho apresentado em outros circuitos do calendário, especialmente após sua consolidação como um dos protagonistas da categoria.

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A edição de 2026 surge, portanto, como mais uma oportunidade para o britânico encerrar o jejum. Além da busca por um desempenho de destaque, Russell tentará conquistar pela primeira vez um lugar entre os quatro melhores em Mônaco e melhorar um retrospecto que destoa de sua trajetória recente na Fórmula 1. A ideia é transformar o tradicional circuito monegasco, hoje uma de suas maiores pedras no sapato, em um aliado na luta por posições mais altas no campeonato.

Todos os resultados de Russell em Mônaco

2019 - 15º lugar (Williams)

2020 - Não teve etapa por conta da pandemia da Covid-19

2021 - 14º lugar (Williams)

2022 - 5º lugar (Mercedes)

2023 - 5º lugar (Mercedes)

2024 - 5º lugar (Mercedes)

2025 - 11º lugar (Mercedes)

Apesar das dificuldades no Principado, vive uma temporada competitiva. O britânico ocupa a vice-liderança do Mundial de Pilotos com 88 pontos, atrás apenas de seu companheiro de Mercedes, Kimi Antonelli, que soma 131. Ainda assim, o momento recente favorece o italiano: enquanto George venceu apenas uma corrida em 2026, o novato conquistou quatro das últimas cinco etapas e ampliou a vantagem na disputa pelo campeonato.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).

GP de Mônaco na temporada de 2019 da F1 (Foto: AFP)

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