Todo esporte tem aquela história tão surpreendente que parece invenção. Na Fórmula 1, uma das mais famosas envolve Alberto Ascari durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1955. Na ocasião, o bicampeão mundial ficou longe de ver a bandeira quadriculada após um erro que o levou direto para a água. Sim, literalmente para o mar que cerca o tradicional circuito do Principado.

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O piloto italiano sobreviveu ao susto com ferimentos relativamente leves, incluindo uma fratura no nariz. Infelizmente, quatro dias depois, Ascari sofreu um novo acidente, desta vez no Autódromo de Monza, e não resistiu aos ferimentos.

Da largada ao mar

A corrida em Mônaco caminhava para uma disputa equilibrada quando Ascari assumiu a liderança após os problemas enfrentados pelos adversários que estavam à sua frente. Neste momento, porém, o italiano perdeu o controle de sua Lancia na saída da chicane do porto, um dos trechos mais traiçoeiros do circuito. Sem área de escape adequada, o carro atravessou as barreiras de proteção e seguiu em direção ao mar.

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66 years ago today, Alberto Ascari crashes out of the lead & into the harbor during the 1955 Monaco Grand Prix.



Ascari was killed in a crash @ Monza on May 26th, 1955. pic.twitter.com/W3pk4OvmkS — Andrew (@Basso488) May 22, 2021

Diante do olhar assustado de pilotos, equipes e torcedores, Ascari mergulhou junto com o carro nas águas do Mediterrâneo. O resgate foi realizado rapidamente por mergulhadores e embarcações que estavam na região, permitindo que o piloto fosse retirado consciente. Apesar do enorme susto e das imagens impressionantes, o bicampeão escapou com ferimentos leves, encerrando um dos acidentes mais inusitados da história da Fórmula 1.

Vale destacar que os padrões de segurança da Fórmula 1 eram muito diferentes dos atuais. Na década de 1950, o trecho onde Ascari sofreu o acidente não contava com as barreiras de proteção e estruturas de contenção que existem hoje.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).

GP de Mônaco na temporada de 2019 da F1 (Foto: AFP)

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