Bortoleto é destaque em teste da Pirelli após GP da Hungria Brasileiro completa 141 voltas em sessão para desenvolvimento dos pneus da temporada 2027 da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto foi o piloto que mais esteve na pista no primeiro dia dos testes de desenvolvimento de pneus da Pirelli, realizados no Hungaroring, nesta terça-feira (28). O brasileiro completou 141 voltas ao longo da sessão, superando Franco Colapinto, da Alpine, e Jak Crawford, piloto reserva da Aston Martin, em uma atividade voltada para o desenvolvimento dos compostos que serão utilizados na temporada 2027 da Fórmula 1.

Os testes foram realizados dois dias após o GP da Hungria e aproveitaram condições climáticas semelhantes às da corrida. A temperatura ambiente chegou aos 30°C, enquanto o asfalto atingiu 53°C, permitindo à Pirelli coletar dados importantes sobre o desempenho e a degradação dos pneus em situações de calor intenso.

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Bortoleto lidera quilometragem

Durante o dia, os pilotos trabalharam principalmente com diferentes versões do composto C3, realizando simulações de corrida para avaliar desgaste e performance ao longo dos stints. Bortoleto e Colapinto também participaram de testes com os compostos C4 e C5 em simulações de classificação, enquanto Crawford cumpriu um programa específico da Aston Martin.

Além de liderar em número de voltas, Bortoleto registrou o segundo melhor tempo do dia, com 1min20s813. Colapinto foi o mais rápido da sessão, com 1min20s371, enquanto Crawford marcou 1min24s598.

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Ao todo, o brasileiro completou 141 voltas, contra 136 de Crawford e 128 de Colapinto, sendo o piloto que mais contribuiu para a coleta de dados da fabricante italiana.

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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Segundo dia de atividades

Os testes da Pirelli no Hungaroring serão encerrados nesta quarta-feira (29). Apenas Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto seguem na programação, já que Jak Crawford concluiu seu cronograma de atividades na terça-feira.

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