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Bortoleto é destaque em teste da Pirelli após GP da Hungria

Brasileiro completa 141 voltas em sessão para desenvolvimento dos pneus da temporada 2027 da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 09:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

Gabriel Bortoleto foi o piloto que mais esteve na pista no primeiro dia dos testes de desenvolvimento de pneus da Pirelli, realizados no Hungaroring, nesta terça-feira (28). O brasileiro completou 141 voltas ao longo da sessão, superando Franco Colapinto, da Alpine, e Jak Crawford, piloto reserva da Aston Martin, em uma atividade voltada para o desenvolvimento dos compostos que serão utilizados na temporada 2027 da Fórmula 1.

Os testes foram realizados dois dias após o GP da Hungria e aproveitaram condições climáticas semelhantes às da corrida. A temperatura ambiente chegou aos 30°C, enquanto o asfalto atingiu 53°C, permitindo à Pirelli coletar dados importantes sobre o desempenho e a degradação dos pneus em situações de calor intenso.

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Bortoleto lidera quilometragem

Durante o dia, os pilotos trabalharam principalmente com diferentes versões do composto C3, realizando simulações de corrida para avaliar desgaste e performance ao longo dos stints. Bortoleto e Colapinto também participaram de testes com os compostos C4 e C5 em simulações de classificação, enquanto Crawford cumpriu um programa específico da Aston Martin.

Além de liderar em número de voltas, Bortoleto registrou o segundo melhor tempo do dia, com 1min20s813. Colapinto foi o mais rápido da sessão, com 1min20s371, enquanto Crawford marcou 1min24s598.

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Ao todo, o brasileiro completou 141 voltas, contra 136 de Crawford e 128 de Colapinto, sendo o piloto que mais contribuiu para a coleta de dados da fabricante italiana.

➡️ Apesar de críticas na F1, equipe de Bortoleto fica no Top 10 da Hungria

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Segundo dia de atividades

Os testes da Pirelli no Hungaroring serão encerrados nesta quarta-feira (29). Apenas Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto seguem na programação, já que Jak Crawford concluiu seu cronograma de atividades na terça-feira.

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