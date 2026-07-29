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Piloto brasileiro testa Ferrari e mira vaga na Fórmula 1 em 2027

Teste em Fiorano faz parte da preparação do brasileiro, que disputa uma vaga no grid da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 09:36
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

A temporada de 2027 pode marcar a estreia de Rafael Câmara na Fórmula 1. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o brasileiro é apontado como um dos candidatos a conquistar uma vaga no grid e deu mais um passo nessa preparação ao participar de um teste da escuderia na pista de Fiorano, na Itália, na terça-feira (28).

A atividade foi realizada com um carro de gerações anteriores, em uma sessão de TPC (Teste de Carros Prévios), utilizada pelas equipes para desenvolver e avaliar seus pilotos. Segundo o portal AutoRacer, Câmara foi o único piloto a ir à pista durante todo o dia.

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Campeão da Fórmula 3 em 2025 e atualmente na Fórmula 2, o brasileiro é um dos principais nomes do programa de desenvolvimento da Ferrari. O teste reforça sua preparação para uma possível promoção à categoria máxima do automobilismo a partir de 2027.

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Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Disputa por uma vaga no grid da Fórmula 1

A Haas desponta como o destino mais provável para Rafael Câmara, já que mantém uma estreita parceria técnica com a Ferrari e tradicionalmente recebe pilotos ligados à academia da equipe italiana. Ainda assim, a concorrência promete ser intensa.

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O principal rival do brasileiro é Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2 e piloto reserva da McLaren, que também aparece entre os cotados para um assento. Além da Haas, a Cadillac surge como outra equipe que pode abrir espaço para Câmara em sua chegada à Fórmula 1.

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