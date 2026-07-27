Curvas do GP da Hungria na F1 homenageiam Senna, Piquet e Hamilton
Hungaroring batiza curvas em comemoração a grandes nomes da categoria
A comemoração dos 40 anos do GP da Hungria também servirá para homenagear grandes nomes da história da Fórmula 1. Entre eles estão os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, ambos tricampeões mundiais, e o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão. A partir deste domingo (26), cada uma das 14 curvas do Hungaroring terá um novo nome, escolhido para celebrar a história do circuito e da categoria.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A escolha foi feita por meio de votação popular, realizada durante a etapa na última temporada, em 2025. Após as sugestões dos fãs de automobilismo, um painel de especialistas avaliou e, assim, a nomeação foi confirmada. Veja os novos nomes abaixo:
Todas as curvas do Circuito de Hungaroring
- Curva 1: Piquet
- Curva 2: Hamilton
- Curva 3: Spring
- Curva 4: Mansell
- Curva 5: Mogyorod
- Curvas 6 e 7: Driving Center
- Curvas 8 e 9: Buda/Pest
- Curva 10: Danube
- Curva 11: Alesi
- Curva 12: Schumacher
- Curva 13: Senna
- Curva 14: Szisz
➡️ Gabriel Bortoleto dá nota para primeira metade da temporada da F1
Senna, Piquet e Hamilton em destaque
Havia um tempo em que o Brasil era o grande protagonista da Fórmula 1. Não pela quantidade de pilotos no grid, mas pela qualidade dos nomes que representavam o país. E foi justamente entre dois deles que aconteceu uma das maiores ultrapassagens da história da categoria: Ayrton Senna e Nelson Piquet.
O momento aconteceu no GP da Hungria de 1986. Senna largou na pole position e manteve a liderança durante boa parte da prova, mas Piquet se aproximou após voltar à pista com pneus novos. Na volta 57, o piloto da Williams encontrou uma maneira improvável de completar a manobra: passou por fora, contornou a curva lado a lado com Senna e assumiu a liderança em uma das ultrapassagens mais marcantes da história da Fórmula 1. Veja o momento da investida abaixo:
Lewis Hamilton, por sua vez, se destaca por ser o maior recordista de Hungaroring. Quem tem mais, tem oito vitórias e nove pole positions. E se você pensa que a liderança é disputada no detalhe, se enganou. O britânico é o maior vencedor da Hungria, enquanto o segundo colocado é Michael Schumacher, com "apenas" quatro triunfos.
🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fórmula 1
Apesar de críticas na F1, equipe de Bortoleto fica no Top 10 da HungriaHá 36 minutos
Fórmula 1
Hamilton discorda de estratégia da Ferrari na F1: 'Não tive tempo'Há 3 horas
Fórmula 1
É proibido trabalhar? Entenda como funcionam as férias da Fórmula 1Há 4 horas
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto dá nota para primeira metade da temporada da F1Há 21 horas
Fórmula 1
Oscar Piastri critica Sainz após erro na F1: 'Uma das mais estúpidas que já vi'Há 22 horas
Fórmula 1
Atitude da Audi com Bortoleto recebe críticas: 'São inúteis'Há 23 horas
Mais LANCE!