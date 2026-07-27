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Curvas do GP da Hungria na F1 homenageiam Senna, Piquet e Hamilton

Hungaroring batiza curvas em comemoração a grandes nomes da categoria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 13:36
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Ayrton Senna - Mônaco
Ayrton Senna no GP de Mônaco da F1 (Foto: AFP)

A comemoração dos 40 anos do GP da Hungria também servirá para homenagear grandes nomes da história da Fórmula 1. Entre eles estão os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, ambos tricampeões mundiais, e o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão. A partir deste domingo (26), cada uma das 14 curvas do Hungaroring terá um novo nome, escolhido para celebrar a história do circuito e da categoria.

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A escolha foi feita por meio de votação popular, realizada durante a etapa na última temporada, em 2025. Após as sugestões dos fãs de automobilismo, um painel de especialistas avaliou e, assim, a nomeação foi confirmada. Veja os novos nomes abaixo:

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Todas as curvas do Circuito de Hungaroring

  • Curva 1: Piquet
  • Curva 2: Hamilton
  • Curva 3: Spring
  • Curva 4: Mansell
  • Curva 5: Mogyorod
  • Curvas 6 e 7: Driving Center
  • Curvas 8 e 9: Buda/Pest
  • Curva 10: Danube
  • Curva 11: Alesi
  • Curva 12: Schumacher
  • Curva 13: Senna
  • Curva 14: Szisz
Circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria na F1
Circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria na F1 (Foto: Divulgação/F1)

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Senna, Piquet e Hamilton em destaque

Havia um tempo em que o Brasil era o grande protagonista da Fórmula 1. Não pela quantidade de pilotos no grid, mas pela qualidade dos nomes que representavam o país. E foi justamente entre dois deles que aconteceu uma das maiores ultrapassagens da história da categoria: Ayrton Senna e Nelson Piquet.

O momento aconteceu no GP da Hungria de 1986. Senna largou na pole position e manteve a liderança durante boa parte da prova, mas Piquet se aproximou após voltar à pista com pneus novos. Na volta 57, o piloto da Williams encontrou uma maneira improvável de completar a manobra: passou por fora, contornou a curva lado a lado com Senna e assumiu a liderança em uma das ultrapassagens mais marcantes da história da Fórmula 1. Veja o momento da investida abaixo:

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Lewis Hamilton, por sua vez, se destaca por ser o maior recordista de Hungaroring. Quem tem mais, tem oito vitórias e nove pole positions. E se você pensa que a liderança é disputada no detalhe, se enganou. O britânico é o maior vencedor da Hungria, enquanto o segundo colocado é Michael Schumacher, com "apenas" quatro triunfos.

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