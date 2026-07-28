Presidente da Tchéquia é fotógrafo da Fórmula 1 nas horas vagas Petr Pavel costuma fotografar eventos de automobilismo nas férias

Petr Pavel tem uma rotina diferente quando não está exercendo a função de presidente da República Tcheca. Apaixonado por automobilismo, o chefe de Estado aproveita momentos livres para trocar os compromissos oficiais por uma câmera fotográfica e registrar grandes eventos do esporte a motor – como, por exemplo, uma etapa da Fórmula 1.

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No último fim de semana, Pavel esteve no Circuito de Hungaroring para acompanhar o GP da Hungria, mas não como uma autoridade convidada da Fórmula 1. O presidente tcheco circulou pelo evento como fotógrafo, utilizando credencial e equipamentos próprios para fazer imagens da corrida.

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A fotografia automobilística é um hobby antigo de Pavel. Ao longo dos anos, ele já esteve presente em competições como as 24 Horas de Le Mans, o Rally Dakar, a NASCAR e etapas da MotoGP. Em 2025, inclusive, registrou momentos do Dakar disputado na Arábia Saudita.

Além de registrar imagens da etapa, Pavel também teve um encontro com Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA. A presença do chefe de Estado tcheco no circuito chamou a atenção de Peter Magyár, primeiro-ministro húngaro, que compartilhou o momento nas redes sociais e revelou a identidade do "fotógrafo" que estava acompanhando o evento.

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— Você sabe quem é esse fotógrafo que encontrei hoje na grade de Hungaroring? É Petr Pavel, presidente da República Tcheca, visitando em caráter privado como fotógrafo por hobby — publicou.

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Presidente da República Tchéquia, Petr Pavel foi fotógrafo da F1 no GP da Hungria (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Agora, quem entra de férias é a F1

A vitória de Lando Norris no Grande Prêmio da Hungria marca o fim da primeira metade da temporada de 2026. Depois da corrida de domingo (26), então, a Fórmula 1 retorna apenas no penúltimo fim de semana de agosto, com o GP da Holanda. Esse período de pausa serve como "férias" para pilotos e funcionários na elite do automobilismo, que proíbe o funcionamento das fábricas. Mas, afinal, por que isso acontece? Saiba mais com o Lance!.