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Opinião: com Bortoleto, novatos sobressaem em disputas internas na F1

Bortoleto, Antonelli e Bearman aparecem em vantagem sobre as duplas no campeonato

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 08:00
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Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A temporada de 2026 da Fórmula 1 tem apresentado um cenário curioso dentro dos boxes. Enquanto alguns dos pilotos mais experientes ainda tentam se adaptar aos novos carros e regulamentos, uma geração mais jovem aproveita a oportunidade para assumir protagonismo. Mais do que mostrar velocidade, os "novatos" já começam a vencer batalhas internas contra companheiros veteranos, como acontece com Gabriel Bortoleto.

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Bortoleto leva melhor sobre Hulkenberg na Audi

O principal exemplo aqui vem da Audi. O brasileiro ainda aparece atrás de Nico Hulkenberg em alguns momentos da temporada, especialmente quando o assunto é classificação, mas o duelo no campeonato de pilotos mostra uma realidade diferente. Com 10 pontos contra apenas dois do alemão, Bortoleto aparece à frente do companheiro na tabela e tem levado vantagem nos principais indicadores da disputa interna.

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É um cenário simbólico para um piloto que chegou à Fórmula 1 em uma equipe que também vive um processo de construção. A Audi ainda busca seu espaço como equipe de fábrica, mas Bortoleto já demonstra capacidade de superar um adversário com ampla experiência na categoria, alguém que passou anos sendo valorizado pelo trabalho de desenvolvimento.

A situação do brasileiro não é isolada. Pelo contrário: 2026 tem sido um ano em que alguns novatos ou pilotos em início de trajetória têm chamado atenção justamente por conseguirem extrair desempenho de seus carros em meio a mudanças profundas.

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Antonelli domina Russell e assume protagonismo na F1

O caso mais evidente é o de Kimi Antonelli. O italiano não apenas se adaptou rapidamente ao novo regulamento da Mercedes, como assumiu o protagonismo dentro da equipe. Assim, segue na frente George Russell em praticamente todos os critérios da comparação interna: tem melhores resultados em corrida, largadas mais fortes, mais pontos e uma posição superior no campeonato.

O domínio do jovem, no entanto, vai além da disputa interna. Antes da pausa de verão, Antonelli aparece isolado na liderança do campeonato de pilotos, com uma vantagem confortável sobre os principais concorrentes. Em sua segunda temporada, o piloto da Mercedes não apenas se adaptou mais rápido ao carro, como transformou essa adaptação em resultados e passou a ditar o ritmo da Fórmula 1.

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Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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Bearman supera experiência de Ocon

Outro nome que merece destaque é Oliver Bearman. O britânico vem superando Esteban Ocon na Haas em uma disputa que coloca frente a frente dois momentos diferentes da carreira. Embora o francês acumule anos de experiência e até vitórias na Fórmula 1, Bearman é quem aparece mais confortável com a nova realidade técnica da categoria.

A vantagem do jovem piloto é clara nos números: melhores posições em corrida e largada, além de uma diferença significativa na pontuação. Mais do que uma sequência de bons resultados, o desempenho de Bearman reforça uma tendência: os pilotos que chegaram recentemente à Fórmula 1 parecem estar mais preparados para lidar com as características dos carros atuais.

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Hadjar se destaca mesmo atrás de Verstappen

Também é impossível ignorar Isack Hadjar. O francês ainda perde a comparação direta para Max Verstappen na Red Bull – algo esperado para qualquer piloto que divida garagem com um tetracampeão mundial e um dos maiores nomes da história da categoria. Mesmo assim, vem construindo uma marca importante: tem sido o companheiro mais competitivo de Verstappen nos últimos anos.

A nova geração ganha espaço

É claro que experiência continua sendo um fator decisivo na Fórmula 1. Lewis Hamilton, por exemplo, segue forte contra Charles Leclerc na Ferrari, e pilotos como Fernando Alonso continuam mostrando que a idade não é uma barreira quando existem talento e adaptação.

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Mas a temporada de 2026 deixa uma mensagem interessante: os novatos não chegaram apenas para aprender, pois eles já sabem o que fazer na pista. Com novos carros, novos desafios e uma disputa interna cada vez mais equilibrada, jovens como Bortoleto, Antonelli, Bearman e Hadjar mostram que podem acelerar uma mudança de geração dentro da Fórmula 1.

Disputa interna de todas as equipes da F1 2026

EquipeDuplaCorridaClassificaçãoPontosCampeonato

Mercedes

Antonelli x Russell

7 x 4

7 x 4

219 x 160

1º x 3º

Ferrari

Hamilton x Leclerc

6 x 5

5 x 6

169 x 138

2º x 4º

McLaren

Norris x Piastri

5 x 5

7 x 4

128 x 92

5º x 7º

Red Bull

Verstappen x Hadjar

8 x 3

8 x 3

109 x 68

6º x 8º

Racing Bulls

Lawson x Lindblad

8 x 3

6 x 5

43 x 23

9º x 11º

Alpine

Gasly x Colapinto

7 x 4

8 x 3

42 x 19

10º x 12º

Haas

Bearman x Ocon

7 x 4

8 x 3

18 x 3

13º x 17º

Audi

Bortoleto x Hulkenberg

7 x 4

5 x 6

10 x 2

14º x 18º

Williams

Sainz x Albon

6 x 5

9 x 2

6 x 5

15º x 16º

Aston Martin

Alonso x Stroll

8 x 3

9 x 2

1 x 0

19º x 20º

Cadillac

Pérez x Bottas

8 x 3

6 x 5

0 x 0

21º x 22º

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