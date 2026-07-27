Chefe da Mercedes vê líder Antonelli longe do favoritismo na F1 2026 Ainda que o italiano lidere com 50 pontos de vantagem, Toto Wolff enxerga espaço para reviravoltas no Mundial de Pilotos

Líder da Fórmula 1 desde o Grande Prêmio do Japão, em março, Kimi Antonelli ampliou ainda mais a vantagem para o segundo colocado, Lewis Hamilton, no GP da Hungria deste domingo (26). O italiano tem 50 pontos à frente, mas, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, isso não significa muita coisa, e Antonelli não pode ser considerado favorito ao título da F1 2026.

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Como bem se autodescreveu, Wolff é supersticioso e costuma "ver o copo meio vazio". Para ele, as 11 etapas e as duas corridas sprints restantes neste ano podem mudar a história do Mundial de Pilotos.

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— É muito cedo para dizer (que Kimi Antonelli é favorito ao título). Sou supersticioso. Mesmo que a diferença seja de 50 pontos, ainda há muitas corridas pela frente, e um abandono de ambos pode mudar tudo drasticamente.

A visão do chefe também se relaciona a problemas de confiabilidade que a Mercedes vem enfrentando ao longo da temporada, envolvendo ajustes nas unidades de potência e nos componentes elétricos, por exemplo. Assim, Wolff não descarta a possibilidade de a escuderia precisar arcar com penalidades relacionadas a mudanças no motor.

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— Não temos tido um bom desempenho em termos de confiabilidade, então precisamos continuar aproveitando ao máximo cada dia, da sexta-feira até o domingo, e então, com sorte, no final isso será suficiente — completou Toto Wolff.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

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Em pausa para férias, quando a Fórmula 1 volta?

Será necessário esperar quase um mês para voltar a acompanhar os carros em ação na pista. Para dar continuidade à temporada de 2026, a Fórmula 1 retorna para o Grande Prêmio da Holanda, entre os dias 21 e 23 de agosto. A décima segunda etapa do ano acontece no Circuito de Park Zandvoort.

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