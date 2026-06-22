Fórmula 1 retorna para GP da Áustria; veja programação Próxima etapa será disputada entre os dias 26 a 28 de junho

Após um fim de semana de pausa, a Fórmula 1 (F1) retorna para o Grande Prêmio da Áustria, com programação que começa na sexta-feira (26) e se estende até o domingo (28). A prova, realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, é a oitava etapa do calendário.

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O calendário do GP da Áustria seguirá o formato tradicional, com três treinos livres, classificação e corrida, e será a terceira de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 115. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 106 pontos.

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A última etapa da F1, disputada entre os dias 12 e 14 de junho, terminou com vitória de Lewis Hamilton no circuito da Catalunha, a primeira do britânico com a Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, completaram o pódio.

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Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

Veja a programação do GP da Áustria

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 27 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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