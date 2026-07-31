Toto Wolff comenta possível parceria entre Verstappen e Antonelli Futuro do tetracampeão na Fórmula 1 é alvo de especulações

O debate sobre o futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 (F1) chegou ao chefe da Mercedes, Toto Wolff. O CEO da escuderia alemã disse que "não tem medo" de uma possível parceria entre o tetracampeão e o italiano Kimi Antonelli no futuro.

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— É preciso dar tempo a Kimi para que ele se desenvolva. Max está no auge da carreira, é capaz de tudo. Os dois se respeitam, são de gerações diferentes. Mas ter os dois na mesma equipe seria, naturalmente, um ponto de partida completamente diferente - declarou, em entrevista à SkySports.

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Mesmo tendo a melhor unidade de potência do grid, de acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Red Bull vem apresentando dificuldades para conseguir vitórias na temporada 2026, um dos motivos para a insatisfação de Verstappen. Atualmente, o tetracampeão aparece na sexta colocação do Mundial de Pilotos, com 109 pontos.

Ao comentar as especulações, Wolff se lembrou do período entre 2013 e 2016, quando Nico Rosberg e Lewis Hamilton dividiram a garagem da Mercedes enquanto lutavam diretamente pelo título.

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— Não é como se eu tivesse medo, pois foi pior com Rosberg e Hamilton. Eu provavelmente lidaria com isso melhor hoje. Nós não temos medo de tê-los (Verstappen e Antonelli) na mesma equipe em algum momento - completou.

Apesar disso, o chefe da equipe alemã reforço que está muito satisfeito com sua atual dupla no grid. Vale lembrar que Kimi Antonelli e George Russell já declararam permanência na Mercedes para a temporada 2027, mas as renovações de contrato ainda não foram anunciadas oficialmente.

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Durante a pausa da Fórmula 1, o tetracampeão mundial foi fotografado ao lado do chefe da equipe alemã na ilha da Sardenha, na Itália. As imagens, divulgadas pelo portal espanhol SoyMotor, mostram Verstappen acompanhado da namorada, Kelly Piquet, enquanto Wolff aparece ao lado da esposa, Susie Wolff. Esta é a segunda temporada consecutiva em que o piloto da Red Bull e o dirigente da Mercedes passam parte das férias no mesmo destino.

Toto Wolff e Max Verstappen na Sardenha · Foto: Reprodução

Quando a F1 volta das férias?

Será necessário esperar quase um mês para voltar a acompanhar os carros em ação na pista. Para dar continuidade à temporada de 2026, a Fórmula 1 retorna para o Grande Prêmio da Holanda, entre os dias 21 e 23 de agosto. A décima segunda etapa do ano acontece no Circuito de Park Zandvoort.

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