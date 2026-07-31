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Ex-campeões analisam a primeira metade da temporada da F1

Emerson Fittipaldi e Damon Hill opinaram sobre a temporada até aqui

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 17:35
Atualizado há 2 minutos
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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Após 11 provas, terminou a primeira metade da temporada da Fórmula-1. E, ao site oficial da principal modalidade do automobilismo mundial, dois ex-campeões analisaram o ano até aqui. Foram eles o brasileiro Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial em 1972 e 1974, e o britânico Damon Hill, destaque da categoria em 1996.

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O ex-piloto brasileiro não poupou elogios ao líder da temporada, o italiano Kimi Antonelli, que tem 219 pontos, contra 169 do britânico Lewis Hamilton, segundo colocado:

- Ele está fazendo um trabalho fantástico e mostrando todo o seu potencial. Conheço-o desde que ele corria de kart, há muitos anos. Conheço muito bem o Marco, seu pai, e também a família. O Marco chegou a treinar meu filho, Emmo, na F4. É uma grande família italiana de Bolonha, gente boa, gente do automobilismo - elogiou Fittipaldi.

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O bicampeão mundial elogia o caçula da Mercedes, de apenas 19 anos:

- Para o esporte é bom ter um novato surgindo. Ele já pode ganhar o campeonato, está pressionando muito o George Russell , que, mais uma vez, já mostrou que é forte. Se o Russell souber lidar com essa pressão de forma positiva, como já demonstrou diversas vezes, acho que será muito interessante para os fãs. Vai ser uma disputa acirrada pelo resto do campeonato.

Damon Hill, por sua vez, enxerga semelhanças entre a disputa Antonelli-Russell com as de seu tempo como piloto:

- Kimi tem um talento e uma maturidade incríveis para um jovem de 19 anos. Sobre o George Russell, para mim, quando Jacques Villeneuve chegou à Williams, foi um pouco disso. Ele era 10 anos mais novo do que eu, mas também vinha de uma temporada vitoriosa na IndyCar e tinha alcançado muito sucesso em outra categoria principal. Então, é um pouco diferente, e o resultado disso foi que eu venci o Jacques, então o George precisa fazer isso de alguma forma.

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Quando a F1 volta das férias?

Será necessário esperar quase um mês para voltar a acompanhar os carros em ação na pista. Para dar continuidade à temporada de 2026, a Fórmula 1 retorna para o Grande Prêmio da Holanda, entre os dias 21 e 23 de agosto. A décima segunda etapa do ano acontece no Circuito de Park Zandvoort.

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Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)



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