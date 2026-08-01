F1: Piloto da Haas, Bearman estabelece prazo para Ferrari Jovem de 21 anos afirma que foco é ser campeão mundial, mesmo que seja por outra equipe; contudo, reafirma objetivo de ser piloto da escuderia italiana

Oliver Bearman, piloto da Haas na Fórmula 1, reafirmou o desejo de competir pela Ferrari no futuro, em declarações no podcast Beyond The Grid. Contudo, o britânico de 21 anos sinalizou que não pretende aguardar indefinidamente por uma vaga na escuderia italiana.

A fala ocorre em um momento de incerteza sobre o futuro do jovem piloto. Bearman era apontado como candidato a uma vaga na Ferrari, principalmente em caso de aposentadoria de Lewis Hamilton. Mas o bom desempenho do veterano na temporada de 2026 reduz as perspectivas de abertura no time italiano no curto prazo.

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Hamilton ocupa a vice-liderança do campeonato de 2026, o que pode adiar os planos da Ferrari para uma eventual substituição ou aposentadoria. O heptacampeão havia atravessado uma temporada 2025 difícil antes de recuperar a forma no ciclo atual. O nome de Bearman chegou a ser associado também à Red Bull, em meio a rumores sobre a saída de Max Verstappen da equipe austríaca.

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Relação de Bearman com a Ferrari

Bearman foi formado em Maranello (na Academia de Pilotos da Ferrari) e estreou na F1 em 2024 pela própria Ferrari, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, ao substituir Carlos Sainz de última hora. Atualmente corre pela Haas.

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No podcast, o piloto admitiu sentimentos mistos ao acompanhar a fase positiva de Lewis Hamilton na Ferrari. "Ver ele nesse nível é realmente incrível. Assistir à Ferrari vencer com o melhor piloto da Grã-Bretanha e o melhor que já vimos na F1 é algo muito especial", declarou.

Em seguida, reconheceu que a situação não é ideal para seus planos pessoais, mas ponderou a própria idade. "Claro que, pensando no meu próprio futuro, não é a situação ideal, mas ainda sou muito jovem. Tenho apenas 21 anos. Não tenho pressa; continuar na Haas em um futuro próximo não é algo ruim para mim", afirmou.

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Bearman deixou claro, porém, que a paciência tem prazo. Ele disse que seu "objetivo é ser piloto da Ferrari um dia", mas ressaltou que não quer "ficar esperando por uma vaga durante três, quatro ou cinco anos, porque não há garantia nenhuma de que isso vá acontecer".

O piloto explicou que a prioridade maior é conquistar o campeonato mundial, independentemente de qual equipe ofereça essa chance. "Eu poderia acabar jogando fora os melhores anos da minha carreira. Meu objetivo final é lutar por títulos mundiais. Talvez soe um pouco egoísta, mas é exatamente por isso que estou aqui. Portanto, onde quer que eu encontre essa oportunidade, vou aproveitá-la", concluiu.

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Temporada da F1 em 2027

Em 2027, espera-se que Oliver Bearman ganhe uma nova dupla na Haas: o brasileiro Rafa Câmara. De acordo com a informação do jornalista italiano Alessio Auriemma, da Rossomotori.it, o movimento faz sentido para a Ferrari, que tem suas vagas principais blindadas por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, transformando a Haas no ambiente ideal para lapidar suas futuras estrelas.

Pela primeira vez na história, a escuderia americana terá uma dupla formada inteiramente por pilotos formados pela Ferrari Driver Academy. Câmara nasceu apenas três dias antes de Bearman, o que faz a junção da nova dupla, com carros equivalentes, ser a oportunidade perfeita para a equipe italiana comparar o progresso de ambos e transformar a vaga na Haas em uma espécie de trampolim para Maranello.

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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

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