Ex-piloto diz que F1 está preparada para rever Schumacher Heptacampeão vive recluso desde grave acidente de esqui sofrido em 2013

O estado de saúde e a rotina de Michael Schumacher são cercados de mistério desde o grave acidente de esqui sofrido em 2013. Amigo pessoal do alemão, o ex-piloto Christian Danner afirmou publicamente que gostaria de rever o heptacampeão de Fórmula 1 (F1) e acredita que o mundo do automobilismo está preparado para o reencontro com o ídolo.

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— Seja qual for a aparência de Michael, ou em que condições ele esteja vivo, eu não sei. Mas gostaria de vê-lo novamente. A F1 está preparada para isso. Ele é um dos grandes heróis da história da categoria. Se estivesse feliz e em condições de voltar, independentemente das circunstâncias, acho que todos saberiam lidar com isso - disse, em entrevista ao site britânico OLBG.

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Danner teve duas passagens pela Fórmula 1, a primeira entre 1985 e 1987, e a segunda em 1989. O ex-piloto, que agora atua como comentarista de automobilismo na TV alemã, mantém contato com Corinna Schumacher, esposa e responsável pelos cuidados com Michael, mas nunca conseguiu rever o amigo.

— Existem todos esses rumores de que ele está em Maiorca, de que a família comprou uma propriedade para ele lá e coisas desse tipo. Quando converso com Corinna, ela não toca nesse assunto. Quando falo com outras pessoas que poderiam saber de alguma coisa, elas não me dizem - completou.

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Schumacher não faz aparições públicas desde o acidente, o que, para Christian, indica que o heptacampeão "provavelmente não está bem". Danner disse que respeita o desejo de discrição da família e garantiu que não divulgaria informações sobre Michael mesmo que as tivesse.

— Em qualquer esporte existem grandes ídolos que enfrentaram problemas e acabaram caindo no ostracismo. Mas, enquanto estiverem vivos, acho que faz muito bem para todos poder vê-los novamente. Para mim, pessoalmente, seria absolutamente maravilhoso revê-lo. Acho que esse sentimento é compartilhado por praticamente todo o mundo da Fórmula 1 - finalizou.

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O ex-piloto de Fórmula 1, Christian Danner, é comentarista de automobilismo na Alemanha (Foto: Reprodução)

Relembre o acidente de Schumacher

Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui no dia 29 de dezembro de 2013, então aos 44 anos e já aposentado da Fórmula 1. Na ocasião, ele esquiava fora da área demarcada da pista, quando caiu de cabeça contra uma rocha. O impacto, muito forte, quebrou o capacete - o equipamento de proteção impediu que uma fatalidade ainda maior acontecesse. Schumacher foi removido do local de helicóptero e recebeu atendimento médico, primeiro na cidade de Moûtiers, e depois em Grenoble, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internado, em coma induzido, até 2014.

Pouco menos de um ano após o acidente, Michael passou a receber tratamento em casa, em residência familiar na Suíça. Apenas um círculo muito restrito de pessoas, controlado pela família, está autorizado a ter acesso a Schumacher, buscando protegê-lo ao máximo da exposição na mídia. Umas dessas pessoas é o ex-chefe da Ferrari e amigo de Michael, Jean Todt.

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