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Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

Sem especificar o tempo de contrato, brasileiro garante permanência na Audi

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 08:41
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Ao longo da temporada da Fórmula 1, os rumores de movimentações de pilotos entre as equipes vão aumentando. Mas, para cortar os boatos, Gabriel Bortoleto deixou claro que o seu futuro na elite do automobilismo mundial segue na Audi, e por "muitos anos".

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O brasileiro é dono da grande maioria dos pontos da equipe na F1, em ano que marca a estreia da Audi na disputa. Bortoleto acumula 10 pontos em 11 etapas. Em três corridas, terminou dentro do Top-10 e, no Mundial de Pilotos, aparece na 14ª colocação. Seu companheiro, Nico Hülkenberg, está quatro posições atrás e soma apenas dois pontos na temporada 2026.

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Em entrevista à Sky F1, Bortoleto não especificou a duração do tempo de contrato com a Audi, mas garantiu que continuará na equipe por "muitos anos" e espera realizar grandes feitos.

— Estarei lá por muitos anos, digamos assim. Não posso dizer a duração do contrato, e deixo para eles decidirem se querem tornar isso público. Realmente não me importo, é uma decisão deles. Mas o que posso dizer é que tenho um longo caminho pela frente com eles, serão muitos anos, e espero que possamos conquistar muitas vitórias e grandes conquistas juntos no futuro.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

O contrato de Gabriel Bortoleto com a Audi na F1

Segundo especulações do grid, a Audi estaria interessada em Carlos Sainz, atualmente na Williams, para ocupar uma das vagas de titular em 2027. A possível contratação, no entanto, não afetaria Bortoleto, já que o espanhol chegaria para substituir Nico Hülkenberg. Para além dos boatos, a situação contratual do brasileiro traz tranquilidade. Isso porque o piloto de 21 anos tem um contrato multianual com a equipe comandada por Mattia Binotto, com duração que pode chegar a três temporadas.

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