Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos' Sem especificar o tempo de contrato, brasileiro garante permanência na Audi

Ao longo da temporada da Fórmula 1, os rumores de movimentações de pilotos entre as equipes vão aumentando. Mas, para cortar os boatos, Gabriel Bortoleto deixou claro que o seu futuro na elite do automobilismo mundial segue na Audi, e por "muitos anos".

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O brasileiro é dono da grande maioria dos pontos da equipe na F1, em ano que marca a estreia da Audi na disputa. Bortoleto acumula 10 pontos em 11 etapas. Em três corridas, terminou dentro do Top-10 e, no Mundial de Pilotos, aparece na 14ª colocação. Seu companheiro, Nico Hülkenberg, está quatro posições atrás e soma apenas dois pontos na temporada 2026.

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Em entrevista à Sky F1, Bortoleto não especificou a duração do tempo de contrato com a Audi, mas garantiu que continuará na equipe por "muitos anos" e espera realizar grandes feitos.

— Estarei lá por muitos anos, digamos assim. Não posso dizer a duração do contrato, e deixo para eles decidirem se querem tornar isso público. Realmente não me importo, é uma decisão deles. Mas o que posso dizer é que tenho um longo caminho pela frente com eles, serão muitos anos, e espero que possamos conquistar muitas vitórias e grandes conquistas juntos no futuro.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

O contrato de Gabriel Bortoleto com a Audi na F1

Segundo especulações do grid, a Audi estaria interessada em Carlos Sainz, atualmente na Williams, para ocupar uma das vagas de titular em 2027. A possível contratação, no entanto, não afetaria Bortoleto, já que o espanhol chegaria para substituir Nico Hülkenberg. Para além dos boatos, a situação contratual do brasileiro traz tranquilidade. Isso porque o piloto de 21 anos tem um contrato multianual com a equipe comandada por Mattia Binotto, com duração que pode chegar a três temporadas.

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