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Emerson Fittipaldi exalta recuperação de Hamilton na Ferrari

Bicampeão diz que o inglês calou os críticos e prevê duelo com Kimi Antonelli

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 12:45
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Emerson Fittipaldi anda pelos boxes da F1
Emerson Fittipaldi comparou as críticas que Lewis Hamilton recebeu ás que ele enfrentou na F1 e F-Indy (Foto Divulgação)

Convidado pelos organizadores da Fórmula 1 para analisar a primeira metade da atual temporada, o bicampeão Emerson Fittipaldi elogiou o trabalho do jovem Kimi Antonelli, de 19 anos, líder do campeonato, mas disse estar torcendo para um duelo de gerações: ele espera que Lewis Hamilton, de 41 anos, o vice-líder, chegue ao final do ano brigando pelo oitavo título mundial.

— Fiquei muito feliz em ver Lewis e a Ferrari com um grande desempenho. Lembro das críticas que ele recebeu no ano passado. Isso também aconteceu comigo na Fórmula Indy e na F1: quando você envelhece, as pessoas começam a dizer: "Bem, ele não consegue mais pilotar." E todo mundo falou isso de Lewis no ano passado: "Ele não consegue vencer Leclerc, está velho". Agora ele está em grande forma. É bom para o esporte, bom para os fãs. Ver a Ferrari vencendo de novo, e o Lewis vencendo de novo é fantástico — afirmou o brasileiro.

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Emerson enfrentou o mesmo descrédito pela idade na F1 e na Indy. Ao se retirar na Copersucar, em 1980, aos 33 anos, muitos o viam como um piloto decadente. Mas ele ressurgiu na F-Indy, foi campeão em 1989, aos 42 anos, e venceu duas vezes as 500 Milhas de Indianápolis — a última, em 1993, com 46 anos. Só deixou as pistas em definitivo em 1996, perto de completar 50 anos, por causa de um grave acidente no oval de Michigan, que o obrigou a fazer uma cirurgia na coluna cervical.

Após ser superado por Leclerc no ano passado no duelo doméstico da Ferrari, Lewis Hamilton deu a volta por cima este ano. Já conseguiu cinco pódios e uma vitória em Barcelona, a primeira pela escuderia — antes, ele havia vencido a corrida sprint da China, em 2025, que não conta para as estatísticas. Na opinião de Émerson, parte do sucesso de Hamilton nesta temporada se deve à mudança de regulamento.

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— Uma coisa sobre a qual ninguém fala muito é o novo carro: ele é menor, com menos pressão aerodinâmica, e isso o torna mais difícil de pilotar. Assim, o talento se destaca mais. O Lewis evoluiu por causa do seu controle do volante, da sua sintonia com o carro. E agora está mais adaptado à equipe e aos engenheiros — analisou.

Kimi Antonelli, vencedor, e Lewis Hamilton, terceiro colocado, participam de coletiva após o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Jade Gao/AFP)
Kimi Antonelli e Lewis Hamilton brincam durante entrevista coletiva no GP da China. (Foto: Jade Gao/AFP)

Emerson elogia Kimi Antonelli

Fittipaldi também comentou a façanha de Kimi Antonelli. Piloto mais jovem a liderar o campeonato, o italiano também pode se tornar o campeão mais jovem, quebrando o recorde que hoje é do alemão Sebastian Vettel, que conquistou o primeiro título aos 23 anos, 4 meses e 11 dias, em 2010.

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— O Kimi está fazendo um trabalho fantástico e mostrando todo o seu potencial. Conheço-o desde que ele corria de kart, há muitos, muitos anos. Acho que para o esporte é bom ter um novato surgindo, sabe? Ele tem apenas 19 anos e já pode ganhar o campeonato. Ele está pressionando muito o George Russell , e o George, mais uma vez, já mostrou que é forte. Se o George souber lidar com essa pressão de forma positiva, como já demonstrou diversas vezes, acho que será muito interessante para os fãs. Vai ser uma disputa acirrada — comentou Emerson, que já deteve o recorde de campeão mais novo da história da F1, ao conquistar o seu primeiro título, em 1972, aos 25 anos, 8 meses e 29 dias.

➡️Gabriel Bortoleto confirma futuro na Fórmula 1

Filho na F2 e neto no acesso à F-Indy

Fittipaldi falou ainda dos herdeiros na pista. O filho Emmo, de 19 anos, estreou este ano na Fórmula 2 e obteve um quinto lugar em Montreal, no Canadá, e um sétimo em Mônaco. Ele fez uma escolha ousada, pulando de categoria, diretamente da Eurocup-3 para a F-2.

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— Preferimos que ele tivesse essa experiência mais rápido. Na minha opinião, ele teve sua melhor atuação em Montreal, junto com Mônaco. São duas pistas muito difíceis, onde ele nunca havia corrido, e em Mônaco ele fez várias voltas rápidas — elogiou.

Sobre o neto Enzo, de 25 anos, que está na Indy NXT, categoria de acesso à Fórmula Indy, Emerson enalteceu o trabalho dele na equipe HMD Motorsports. Enzo é vice-líder do campeonato, com quatro vitórias, apenas um ponto atrás do líder, o americano Nikita Johnson.

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— Estou muito feliz pelo desempenho dele e pela experiência que vem acumulando. Acredito que ele tem uma grande chance de estar na Fórmula Indy no ano que vem— finalizou.

Enzo Fittipaldi-ergue o trofeu no pódio da F2 na Arábia Saudita
Enzo Fittipaldi comemora pódio na F2 em 2024; ele é vice-líder da Indy NXT (Foto Divulgação)

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