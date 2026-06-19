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F1: Mercedes desiste de recorrer sobre GP de Mônaco; entenda

Equipe britânica havia solicitado revisão da punição a George Russell

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
19/06/2026 09:16
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George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

A Mercedes retirou o pedido de revisão sobre a punição aplicada a George Russell no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (F1), disputado no dia 7 de junho. O recurso foi aceito pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na última quarta-feira (17), mas a equipe britânica explicou, nesta sexta (19), os motivos para voltar atrás.

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    Em comunicado publicado nas redes sociais, a Mercedes informa que tinha uma janela de tempo limitada para fazer uso do direito de protesto mas, diante do que considerou uma "clara disposição" da FIA para analisar os acontecimentos da corrida em Monte Carlo, optou por retirar o pedido. A entidade havia agendado uma reunião por videoconferência para este sábado (20) para analisar o recurso da equipe britânica.

    Entenda o caso

    A Mercedes decidiu entrar com recurso após a decisão da FIA de retirar a punição de dez segundos a Pierre Gasly, o que garantiu ao piloto o terceiro lugar no GP de Mônaco. Na ocasião, o francês e outros pilotos foram punidos por excesso de velocidade nos boxes. Após a prova, a Alpine entrou com pedido de revisão das penalidades e a Formula One Management (FOM) admitiu imprecisões no sistema de medição de velocidade.

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    Um dos pilotos punidos por excesso de velocidade foi justamente George Russell, da Mercedes. O britânico recebeu penalidade de cinco segundos, mas não a pagou durante a ida aos boxes, precisando cumprir um drive through penalty e passar novamente pelo pit lane. Isso aconteceu após a relargada pelo safety car, e Russell caiu da terceira para a 12ª posição.

    George Russell participa de coletiva após a vitória da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)
    George Russell participa de coletiva após a vitória da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

    Veja a nota da Mercedes na íntegra

    — Podemos confirmar que retiramos nosso pedido de Direito de Revisão relacionado às penalidades recebidas e cumpridas por George Russell durante o Grande Prêmio de Mônaco.

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    Após a decisão de revogar a punição em tempo aplicada a Pierre Gasly, era importante para nós explorar todas as opções disponíveis para lidar com o impacto da penalidade por excesso de velocidade no pit lane de George sobre seu resultado na corrida.

    Tivemos uma janela de tempo limitada para apresentar o pedido de Direito de Revisão durante o fim de semana de corrida em Barcelona, e o fizemos para preservar nossa posição a esse respeito.

    As discussões colaborativas realizadas posteriormente com a FIA e a Fórmula 1 demonstraram a determinação de ambas as partes em analisar as circunstâncias únicas surgidas no Grande Prêmio de Mônaco e em abordar de forma proativa os fatores que as causaram.

    Diante dessa clara disposição, concluímos que dar continuidade ao nosso pedido de Direito de Revisão não beneficiaria nem a nossa equipe nem o esporte. Por isso, retiramos formalmente a solicitação.

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