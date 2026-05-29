Líder da F1, Kimi Antonelli exalta equipe do Brasil na Copa do Mundo

Não importa se você é atleta, artista ou torcedor casual: quando a Copa do Mundo começa, a tendência natural costuma ser apoiar o país de origem. Para Kimi Antonelli, porém, o cenário será um pouco diferente em 2026. Com a Itália fora do torneio, o líder da Fórmula 1 revelou simpatia pela seleção brasileira e admitiu que acompanhará de perto o Mundial mesmo com a rotina intensa da categoria.

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Apaixonado por futebol, o piloto da Mercedes afirmou que pretende assistir ao máximo de partidas possível durante a competição. Inicialmente, Antonelli evitou escolher uma seleção favorita, mas lamentou a ausência italiana no torneio.

— É um evento incrível. Mesmo que a Itália não esteja participando, é um desastre, mas tudo bem, eu vou assistir praticamente todos os jogos, porque é simplesmente superlegal. Não sei por quem vou torcer na Copa do Mundo, mas há muitos jogadores pelos quais torço.

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Mesmo sem declarar apoio oficial à Seleção, o italiano destacou a admiração pelo estilo de jogo brasileiro e relembrou referências que marcaram sua infância no futebol. A ligação com nomes históricos do FC Barcelona também pesa na preferência do jovem piloto.

— Pessoalmente, gosto muito do Brasil da maneira como jogam. Quando eu era pequeno, também gostava muito do time do Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho e o Lionel Messi. Gosto do Brasil, então, se eles se saírem bem, ficaria feliz, com certeza. Mas também torço pelo Messi. Ele era um dos meus jogadores favoritos quando eu era pequeno e tive a chance de conhecê-lo em Miami.

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Durante a Copa do Mundo, a Fórmula 1 seguirá normalmente com parte importante do calendário europeu. Entre as etapas previstas para o período do torneio estão os GPs da Áustria, Inglaterra, Bélgica e Hungria, corridas que podem ser decisivas na disputa pelo campeonato. A coincidência entre os eventos, inclusive, se destaca na final do Mundial, que acontecerá no mesmo dia da corrida belga, dia 19 de julho.

Apesar da agenda apertada, Kimi Antonelli garantiu que pretende acompanhar o máximo possível do Mundial entre compromissos da categoria. Líder da temporada de 2026, o italiano vive o melhor momento da carreira logo em seu início na Fórmula 1 e tenta manter a vantagem na tabela enquanto acompanha, à distância, a caminhada das seleções na Copa.

Kimi Antonelli recebe bandeirada no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rebecca Blackwell / POOL / AFP)

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