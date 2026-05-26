Bortoleto desabafa após o GP do Canadá: 'Virar a página'

Gabriel Bortoleto preferiu adotar um discurso pragmático após o GP do Canadá de Fórmula 1. O piloto brasileiro evitou criar hipóteses sobre o que poderia ter acontecido caso a Audi tivesse escolhido outra estratégia de pneus em Montreal. O foco, segundo ele, já está voltado para o GP de Mônaco.

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A equipe alemã optou por largar com pneus intermediários, indicados para pista molhada, em um momento em que o circuito secava rapidamente. McLaren e Carlos Sainz seguiram a mesma estratégia, mas os carros precisaram retornar aos boxes logo nas primeiras voltas para colocar pneus slicks.

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Bortoleto iniciou a corrida com pneus macios antes de migrar para os médios. Apesar de reconhecer que a escolha comprometeu as chances de pontuar, o brasileiro evitou críticas à decisão tomada pela equipe:

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— Não vou ficar criando hipótese sobre o que poderia ter sido essa corrida. Depois que a corrida termina, é fácil falar que deveria ter largado com outro pneu. Naquele momento, era o que a equipe acreditava, era o que eu acreditava, e me parecia certo — afirmou.

Estratégia comprometeu chance de pontos

O piloto destacou que alguns adversários com desempenho inferior conseguiram terminar na zona de pontuação justamente por iniciarem a prova com pneus de pista seca.

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— Os carros que largaram atrás da gente, com menos ritmo, terminaram nos pontos. Então, acredito que o potencial existia, mas não tem o que fazer. É virar a página. Ainda temos muitas corridas pela frente e muito aprendizado depois desse fim de semana — disse.

Segundo Bortoleto, a Audi identificou diversos problemas ao longo da etapa canadense. O brasileiro indicou que a equipe precisa corrigir rapidamente alguns detalhes antes da próxima corrida da temporada.

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O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, em treino no GP do Canadá (Foto: Geoff Robins / AFP)

Foco total em Mônaco

Com pouco tempo entre as etapas, Bortoleto afirmou que a prioridade agora é resolver as falhas apresentadas em Montreal para chegar mais competitivo em Mônaco.

— Mônaco vem logo e tem bastante coisa para a gente arrumar, porque sofremos com muitos detalhes neste fim de semana, e isso não pode acontecer — concluiu.

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