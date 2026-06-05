AO VIVO: acompanhe o primeiro treino livre do GP de Mônaco
Acompanhe em tempo real as primeiras atividades em Monte Carlo
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A Fórmula 1 dá início nesta sexta-feira às atividades do GP de Mônaco 2026. A etapa será disputada no tradicional Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, e começa com duas sessões de treinos livres.
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O primeiro treino livre começou as 8h30 (de Brasília), enquanto a segunda sessão acontece às 12h. As atividades marcam o início da preparação das equipes para uma das corridas mais tradicionais do calendário da categoria. Acompanhe em tempo real no Lance! o treino livre.
ACOMPANHE O PRIMEIRO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:
- É tempo de Ferrari: Leclerc e Hamilton em primeiro e segundo lugar, respectivamente
- Bandeira vermelha! Sessão interrompida
- Melhor tempo de Leclerc! 13.9
- Bortoleto de volta à pista na nona posição
- Bandeira amarela! Carro de Alonso deixa pedaços na pista
- Com McLaren comemorando 1000 corridas na Fórmula 1, Norris fica em sexto lugar e Piastri em oitavo
- Bortoleto sobe para a oitava posição!
- Ferrari vem com pilotos médios: Leclerc e Hamilton voltam a pódio!
- Hamilton supera Antonelli e faz 14.2 faltando 8 minutos para encerrar o treino livre
- Verstappen dispara e chega ao terceiro lugar
- Bortoleto sobe para a décima primeira posição! Sua melhor posição no treino
- Mercedes x Ferrari: pódio é composto pelos 4 pilotos das equipes
- Os pilotos já estão de volta à pista após parada!
- Bandeira vermelha após líquido vazado na pista
- Após batida, Hadjar deixa o primeiro treino livre do GP de Mônaco faltando 20 minutos para o fim
- Antonelli está apenas meio segundo mais rápido que Russel em curvas mais lentas
- Bortoleto cai para a décima quinta posição
- Bandeira vermelha! Hadjar, da Red bull, bate com a roda traseira em uma das curvas
- Russel supera Hamilton e entra para o terceiro lugar
- Com pneus médios, Antonelli faz o melhor tempo e volta ao primeiro lugar
- Norris e Antonelli trocam para pneus médios
- Safety Car virtual
- Bortoleto sobe para a décima segunda posição!
- Dupla da Mercedes, Antonelli e Russel ocupam a terceira e nona posição, respectivamente
- Melhor volta do Bortoleto! 17.9
- Leclerc se mantém com o melhor tempo, com 1:14
- Bortoleto está, no momento, no 20º lugar e reclama de problema no câmbio
- Os pilotos começaram a corrida com pilotos duros
- Por 3 décimos de diferença, Antonelli supera Hamilton
- Pódio da Ferrari? Leclerc e Hamilton estão na primeira e segunda posição, respectivamente
- O italiano Antonelli chega a segunda posição
- Hamilton ultrapassa com o melhor tempo até o momento
- Verstappen e Charles Leclerc largam na frente e alternam a primeira posição
COMEÇOU!
Onde assistir aos treinos do GP de Mônaco
Treino Livre 1 – 8h30 (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV
Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV
Fim de semana volta ao formato tradicional
Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.
➡️ GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1
A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.
A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.
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