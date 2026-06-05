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AO VIVO: acompanhe o primeiro treino livre do GP de Mônaco

Acompanhe em tempo real as primeiras atividades em Monte Carlo

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/06/2026
08:33
Atualizado há 2 minutos
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O piloto britânico da McLaren, Lando Norris (à esquerda), trava as rodas ao liderar a corrida à frente do piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc (à direita), na primeira curva durante o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, no Circuito de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
imagem cameraO piloto britânico da McLaren, Lando Norris (à esquerda), trava as rodas ao liderar a corrida à frente do piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc (à direita), na primeira curva durante o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, no Circuito de Mônaco (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
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A Fórmula 1 dá início nesta sexta-feira às atividades do GP de Mônaco 2026. A etapa será disputada no tradicional Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, e começa com duas sessões de treinos livres.

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O primeiro treino livre começou as 8h30 (de Brasília), enquanto a segunda sessão acontece às 12h. As atividades marcam o início da preparação das equipes para uma das corridas mais tradicionais do calendário da categoria. Acompanhe em tempo real no Lance! o treino livre.

ACOMPANHE O PRIMEIRO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:

  • É tempo de Ferrari: Leclerc e Hamilton em primeiro e segundo lugar, respectivamente
  • Bandeira vermelha! Sessão interrompida
  • Melhor tempo de Leclerc! 13.9
  1. Bortoleto de volta à pista na nona posição
  • Bandeira amarela! Carro de Alonso deixa pedaços na pista
  • Com McLaren comemorando 1000 corridas na Fórmula 1, Norris fica em sexto lugar e Piastri em oitavo
  1. Bortoleto sobe para a oitava posição!
  1. Ferrari vem com pilotos médios: Leclerc e Hamilton voltam a pódio!
  • Hamilton supera Antonelli e faz 14.2 faltando 8 minutos para encerrar o treino livre
  • Verstappen dispara e chega ao terceiro lugar
  1. Bortoleto sobe para a décima primeira posição! Sua melhor posição no treino
  • Mercedes x Ferrari: pódio é composto pelos 4 pilotos das equipes
  1. Os pilotos já estão de volta à pista após parada!
  • Bandeira vermelha após líquido vazado na pista
  • Após batida, Hadjar deixa o primeiro treino livre do GP de Mônaco faltando 20 minutos para o fim
  • Antonelli está apenas meio segundo mais rápido que Russel em curvas mais lentas
  1. Bortoleto cai para a décima quinta posição
  • Bandeira vermelha! Hadjar, da Red bull, bate com a roda traseira em uma das curvas
  • Russel supera Hamilton e entra para o terceiro lugar
  1. Com pneus médios, Antonelli faz o melhor tempo e volta ao primeiro lugar
  • Norris e Antonelli trocam para pneus médios
  • Safety Car virtual
  1. Bortoleto sobe para a décima segunda posição!
  • Dupla da Mercedes, Antonelli e Russel ocupam a terceira e nona posição, respectivamente
  1. Melhor volta do Bortoleto! 17.9
  • Leclerc se mantém com o melhor tempo, com 1:14
  1. Bortoleto está, no momento, no 20º lugar e reclama de problema no câmbio
  • Os pilotos começaram a corrida com pilotos duros
  • Por 3 décimos de diferença, Antonelli supera Hamilton
  • Pódio da Ferrari? Leclerc e Hamilton estão na primeira e segunda posição, respectivamente
  • O italiano Antonelli chega a segunda posição
  • Hamilton ultrapassa com o melhor tempo até o momento
  • Verstappen e Charles Leclerc largam na frente e alternam a primeira posição

COMEÇOU!

Onde assistir aos treinos do GP de Mônaco

Treino Livre 1 – 8h30 (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the Formula One Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, on May 25, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the Formula One Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, on May 25, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Fim de semana volta ao formato tradicional

Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

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➡️ GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1

A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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