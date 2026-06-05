AO VIVO: acompanhe o primeiro treino livre do GP de Mônaco

A Fórmula 1 dá início nesta sexta-feira às atividades do GP de Mônaco 2026. A etapa será disputada no tradicional Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, e começa com duas sessões de treinos livres.

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O primeiro treino livre começou as 8h30 (de Brasília), enquanto a segunda sessão acontece às 12h. As atividades marcam o início da preparação das equipes para uma das corridas mais tradicionais do calendário da categoria. Acompanhe em tempo real no Lance! o treino livre.

ACOMPANHE O PRIMEIRO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:

É tempo de Ferrari: Leclerc e Hamilton em primeiro e segundo lugar, respectivamente

Bandeira vermelha! Sessão interrompida

Melhor tempo de Leclerc! 13.9

Bortoleto de volta à pista na nona posição

Bandeira amarela! Carro de Alonso deixa pedaços na pista

Com McLaren comemorando 1000 corridas na Fórmula 1, Norris fica em sexto lugar e Piastri em oitavo

Bortoleto sobe para a oitava posição!

Ferrari vem com pilotos médios: Leclerc e Hamilton voltam a pódio!

Hamilton supera Antonelli e faz 14.2 faltando 8 minutos para encerrar o treino livre

Verstappen dispara e chega ao terceiro lugar

Bortoleto sobe para a décima primeira posição! Sua melhor posição no treino

Mercedes x Ferrari: pódio é composto pelos 4 pilotos das equipes

Os pilotos já estão de volta à pista após parada!

Bandeira vermelha após líquido vazado na pista

Após batida, Hadjar deixa o primeiro treino livre do GP de Mônaco faltando 20 minutos para o fim

Antonelli está apenas meio segundo mais rápido que Russel em curvas mais lentas

Bortoleto cai para a décima quinta posição

Bandeira vermelha! Hadjar, da Red bull, bate com a roda traseira em uma das curvas

Russel supera Hamilton e entra para o terceiro lugar

Com pneus médios, Antonelli faz o melhor tempo e volta ao primeiro lugar

Norris e Antonelli trocam para pneus médios

Safety Car virtual

Bortoleto sobe para a décima segunda posição!

Dupla da Mercedes, Antonelli e Russel ocupam a terceira e nona posição, respectivamente

Melhor volta do Bortoleto! 17.9

Leclerc se mantém com o melhor tempo, com 1:14

Bortoleto está, no momento, no 20º lugar e reclama de problema no câmbio

Os pilotos começaram a corrida com pilotos duros

Por 3 décimos de diferença, Antonelli supera Hamilton

Pódio da Ferrari? Leclerc e Hamilton estão na primeira e segunda posição, respectivamente

O italiano Antonelli chega a segunda posição

Hamilton ultrapassa com o melhor tempo até o momento

Verstappen e Charles Leclerc largam na frente e alternam a primeira posição

COMEÇOU!

Onde assistir aos treinos do GP de Mônaco

Treino Livre 1 – 8h30 (de Brasília)

Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)

Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the Formula One Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, on May 25, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Fim de semana volta ao formato tradicional

Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

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➡️ GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1

A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

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