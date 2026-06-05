A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (5) as atividades do GP de Mônaco 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2, nova sessão de testes da sexta etapa do calendário.

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Onde assistir ao GP de Mônaco hoje:

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Sexta-feira volta a ter peso de preparação para o fim de semana

Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia, que fecha a programação da etapa. O fim de semana, então, contará com três treinos livres, a classificação e a corrida.

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Para dar sequência ao calendário, pilotos retornam à pista no sábado (6) para a última sessão de testes e, enfim, para a classificação da corrida principal. O GP de Mônaco será realizado no domingo (7), a partir das 10h (de Brasília).

Lewis Hamilton no treino do GP de Mônaco (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

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