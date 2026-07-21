Coritiba x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Couto Pereira, a partir das 19h30 (de Brasília)
Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Couto Pereira, em Curitiba, com transmissão do Prime Video. Clique aqui para assistir ao jogo.
Ficha do jogo
O confronto marca o retorno dos clubes aos gramados após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. O Palmeiras soma 41 pontos e ocupa a liderança da competição, enquanto o Coritiba tem 26 pontos e aparece na sétima colocação.
O Palmeiras terá, ao menos, cinco desfalques para o duelo contra o Coritiba. Allan e Paulinho cumprem suspensão automática, enquanto Jefté e Giay seguem sob os cuidados do departamento médico. Flaco López completa a lista após receber alguns dias de descanso pelo fim da campanha da Argentina na Copa do Mundo.
Felipe Anderson, por sua vez, realizou trabalhos com carga reduzida nesta terça-feira após a constatação de um edema na coxa esquerda e ainda é dúvida para a partida.
Confira arbitragem, escalações e onde assistir ao jogo entre Coritiba e Palmeiras
CORITIBA x PALMEIRAS
19° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
👁️ Onde assistir: Prime Video
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Prováveis escalações
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa.
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