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Coritiba x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Couto Pereira, a partir das 19h30 (de Brasília)

PorLance!São Paulo (SP)
21/07/2026 17:30
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Onde assistir a Coritiba x Palmeiras
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22) (Foto: Arte Lance!)

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Couto Pereira, em Curitiba, com transmissão do Prime Video. Clique aqui para assistir ao jogo.

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    • Ficha do jogo

    Coritiba-escudo-onde-assistir
    COR
    Palmeiras-escudo-onde-assistir
    PAL
    BRASILEIRÃO
    19ª Rodada
    Data e Hora
    quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 (de Brasília)
    Local
    Couto Pereira, em Curitiba (PR)
    Árbitro
    Anderson Daronco (RS)
    Assistentes
    Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
    Var
    Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
    Onde assistir

    O confronto marca o retorno dos clubes aos gramados após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. O Palmeiras soma 41 pontos e ocupa a liderança da competição, enquanto o Coritiba tem 26 pontos e aparece na sétima colocação.

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    O Palmeiras terá, ao menos, cinco desfalques para o duelo contra o Coritiba. Allan e Paulinho cumprem suspensão automática, enquanto Jefté e Giay seguem sob os cuidados do departamento médico. Flaco López completa a lista após receber alguns dias de descanso pelo fim da campanha da Argentina na Copa do Mundo.

    Felipe Anderson, por sua vez, realizou trabalhos com carga reduzida nesta terça-feira após a constatação de um edema na coxa esquerda e ainda é dúvida para a partida.

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    Confira arbitragem, escalações e onde assistir ao jogo entre Coritiba e Palmeiras

    CORITIBA x PALMEIRAS
    19° rodada - Campeonato Brasileiro
    📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 (horário de Brasília)
    📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
    👁️ Onde assistir: Prime Video
    🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
    🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
    📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

    Prováveis escalações

    CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
    Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

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    PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
    Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa.

    Palmeiras na vitória sobre o Junior Barranquilla (COL) por 4 a 1 durante partida válida pela Copa Libertadores, no Nubank Parque (Foto: Alex Silva/Agência Pixel Press/Folhapress)
    Palmeiras enfrenta o Coritiba no retorno das equipes após a Copa do Mundo; veja onde assistir (Foto: Alex Silva/Agência Pixel Press/Folhapress)

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