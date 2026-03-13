Um comentário do jornalista Lédio Carmona nas redes sociais repercutiu após as críticas ao gramado de Vasco no duelo contra o Palmeiras. A vitória vascaína por 2 a 1 em Estádio São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão, gerou debate fora de campo depois que o auxiliar técnico João Martins criticou duramente as condições do gramado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lédio Carmona criticou declaração de auxiliar da comissão de Abel Ferreira (Foto: Reprodução/Sportv)

Após a partida, o profissional da comissão de Abel Ferreira afirmou que o campo estava "pesadíssimo" e comparou o piso do estádio a um terreno onde "parece que plantaram batatas", alegando irregularidades e ressaltando que, na visão dele, o problema não aparece na televisão.

A declaração provocou reação de Lédio Carmona, que classificou a fala como exagerada e carregada de preconceito contra o estádio vascaíno. Em publicação nas redes sociais, o jornalista afirmou que João Martins é um "excelente profissional", mas disse que o auxiliar "pisou na bola" ao usar a comparação.

continua após a publicidade

Segundo Carmona, críticas ao gramado são legítimas, mas a forma utilizada pelo auxiliar teria ultrapassado o limite da análise técnica e entrado no campo da desvalorização histórica de São Januário. O comentarista ainda destacou que o estádio, inaugurado em 1927, carrega forte simbolismo para a torcida cruz-maltina.

➡️ Torcedores perdem a paciência com jogador em Vasco x Palmeiras: 'Sempre ele'

O jornalista também citou o debate sobre gramados no futebol brasileiro, lembrando que o próprio Palmeiras atua em piso sintético no Allianz Parque, e afirmou que, em algumas situações, um campo artificial bem cuidado pode ser melhor do que um gramado natural em más condições.

continua após a publicidade

Carmona encerrou o posicionamento defendendo a importância histórica de São Januário para o Vasco e sua torcida, ressaltando que o estádio representa muito mais do que apenas o local das partidas.

São Januário e o debate sobre preconceito

As críticas ao estádio do Vasco frequentemente levantam um debate mais amplo envolvendo preconceito e elitização no futebol. Em outras ocasiões, jornalistas já apontaram que a forma como Estádio São Januário é tratado por autoridades e parte do debate público reflete uma visão estigmatizada sobre o estádio e seu entorno.

Em 2023, por exemplo, durante a interdição do estádio pela Justiça do Rio de Janeiro, os jornalistas Lédio Carmona e André Rizek criticaram a decisão no programa Seleção SporTV. Na ocasião, Carmona ironizou o fato de que problemas estruturais e de acesso ao estádio, inaugurado em 1927, teriam sido "descobertos" apenas recentemente, mesmo após milhares de jogos realizados no local.

➡️ Titular do Palmeiras é alvo de críticas após derrota para o Vasco: 'Abaixo da média'

Rizek, por sua vez, classificou a medida como "elitista e preconceituosa", argumentando que o argumento de violência na região não poderia ser usado apenas contra São Januário, já que outras áreas da cidade, incluindo o entorno do Estádio do Maracanã, também enfrentam problemas semelhantes.

O jornalista também destacou que decisões como a interdição do estádio impactam não apenas o clube, mas também moradores e trabalhadores da região que dependem economicamente dos jogos realizados na Colina Histórica. Para ele, medidas desse tipo acabam penalizando justamente as comunidades locais, sem necessariamente resolver questões estruturais de segurança pública.

🤑 Aposte nos jogos do Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável