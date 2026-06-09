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Messi joga? Argentina escala dupla do Palmeiras para último teste antes da Copa

Atual campeã do mundo encara a Islândia em amistoso

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 21:12
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Flaco López ao lado de Balerdi em desembarque da Argentina nos Estados Unidos
Flaco López ao lado de Balerdi em desembarque da Argentina nos Estados Unidos (Foto: Jay Biggerstaff/AFP)

Com dupla do Palmeiras e sem Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Islândia no último teste antes da Copa do Mundo. Sem contar com Julián Álvarez, Flaco López ganha uma oportunidade no comando de ataque, enquanto Giay segue na lateral-direita após ter atuado contra Honduras.

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    A Argentina entra em campo com Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Medina; Lo Celso, Palacios, Barco; Simeone, Flaco López e Nico Paz. Com isso, sete nomes que foram titulares contra Honduras seguem mantidos no onze inicial diante da Islândia.

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    Uma das grandes surpresas é a presença de Nico Paz, que vinha se recuperando de dores no joelho nos últimos dias. No entanto, o meio-campista do Como ganha uma chance para mostrar que está recuperado e disponível para ajudar a Argentina na Copa do Mundo.

    Por outro lado, Messi inicia o duelo no banco, mas existe a expectativa de que o craque entre no decorrer da partida. O veterano de 38 anos vem se recuperando de uma sobrecarga muscular na região da posterior da coxa esquerda.

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    Argentina preserva jogadores em fase final de recuperação

    A Argentina também optou por preservar jogadores que seguem se recuperando de lesões visando a estreia da Copa do Mundo. Com isso, Dibu Martínez, Cuti Romero e Julián Álvarez seguem fora de ação, mas vivem a expectativa de estarem disponíveis para o jogo contra a Argélia, no dia 16 de junho.

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    Lionel Messi antes do amistoso entre Argentina e Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)
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