Messi joga? Argentina escala dupla do Palmeiras para último teste antes da Copa Atual campeã do mundo encara a Islândia em amistoso

Com dupla do Palmeiras e sem Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Islândia no último teste antes da Copa do Mundo. Sem contar com Julián Álvarez, Flaco López ganha uma oportunidade no comando de ataque, enquanto Giay segue na lateral-direita após ter atuado contra Honduras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Argentina entra em campo com Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Medina; Lo Celso, Palacios, Barco; Simeone, Flaco López e Nico Paz. Com isso, sete nomes que foram titulares contra Honduras seguem mantidos no onze inicial diante da Islândia.

continua após a publicidade

Uma das grandes surpresas é a presença de Nico Paz, que vinha se recuperando de dores no joelho nos últimos dias. No entanto, o meio-campista do Como ganha uma chance para mostrar que está recuperado e disponível para ajudar a Argentina na Copa do Mundo.

Por outro lado, Messi inicia o duelo no banco, mas existe a expectativa de que o craque entre no decorrer da partida. O veterano de 38 anos vem se recuperando de uma sobrecarga muscular na região da posterior da coxa esquerda.

continua após a publicidade

Argentina preserva jogadores em fase final de recuperação

A Argentina também optou por preservar jogadores que seguem se recuperando de lesões visando a estreia da Copa do Mundo. Com isso, Dibu Martínez, Cuti Romero e Julián Álvarez seguem fora de ação, mas vivem a expectativa de estarem disponíveis para o jogo contra a Argélia, no dia 16 de junho.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.