Balanço Grupo H: Espanha 'enterra' Uruguai na Copa do Mundo e Cabo Verde faz história Fúria aguarda adversário do Grupo J, e "Tubarões Azuis" enfrentarão a Argentina

O Grupo H da Copa do Mundo teve emoção até os últimos minutos nos dois jogos válidos pela última rodada. A Espanha venceu o Uruguai, avançou na liderança e eliminou a Celeste, enquanto Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e fez história ao se classificar para o mata-mata.

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O Uruguai ficou ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados. A "La Roja" enfrentará o segundo colocado do Grupo J, chave que já tem a Argentina como líder e adversária de Cabo Verde, que será Áustria ou Argélia.

Os jogos da última rodada do Grupo H da Copa do Mundo

Em Uruguai x Espanha, o jogo muito físico e truncado confirmou as as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. Os sul-americanos começaram em nível mais alto, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levaram perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

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Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então. A falha custou a eliminação, após dois empates e uma derrota.

Baena celebra gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Cabo Verde faz história

Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

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Os africanos chegaram com mais mais perigo: primeiro, assustaram com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos tiveram a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o empate sem gols, que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita. O apito final de Uruguai 0 x 1 Espanha foi motivo para muita festa e emoção. Os "Tubarões Azuis" avançaram com três empates.

Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

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Veja todos os resultados da chave:

1ª rodada

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

2ª rodada

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

3ª rodada

Uruguai 0 x 1 Espanha

Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita