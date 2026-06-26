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Balanço Grupo H: Espanha 'enterra' Uruguai na Copa do Mundo e Cabo Verde faz história

Fúria aguarda adversário do Grupo J, e "Tubarões Azuis" enfrentarão a Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:41
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Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
Cabo Verde comemora classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

O Grupo H da Copa do Mundo teve emoção até os últimos minutos nos dois jogos válidos pela última rodada. A Espanha venceu o Uruguai, avançou na liderança e eliminou a Celeste, enquanto Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e fez história ao se classificar para o mata-mata.

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  • Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa doo Mundo

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    • O Uruguai ficou ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados. A "La Roja" enfrentará o segundo colocado do Grupo J, chave que já tem a Argentina como líder e adversária de Cabo Verde, que será Áustria ou Argélia.

    Os jogos da última rodada do Grupo H da Copa do Mundo

    Em Uruguai x Espanha, o jogo muito físico e truncado confirmou as as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. Os sul-americanos começaram em nível mais alto, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levaram perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

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    Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslea, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então. A falha custou a eliminação, após dois empates e uma derrota.

    Baena comemorando com seus companheiros o gol na vitória da Espanha sobre o Uruguai
    Baena celebra gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Cabo Verde faz história

    Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

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    Os africanos chegaram com mais mais perigo: primeiro, assustaram com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos tiveram a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o empate sem gols, que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita. O apito final de Uruguai 0 x 1 Espanha foi motivo para muita festa e emoção. Os "Tubarões Azuis" avançaram com três empates.

    Ao fim do jogo com a Arábia Saudita, jogadores da Arábia Saudita celebraram classificação
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

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    Veja todos os resultados da chave:

    1ª rodada

    Espanha 0 x 0 Cabo Verde
    Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

    2ª rodada

    Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
    Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

    3ª rodada

    Uruguai 0 x 1 Espanha
    Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita

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