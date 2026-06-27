Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'
Atacante defende o Nottingham Forest, da Inglaterra
Igor Jesus construiu uma bonita história no Botafogo, mesmo com pouco tempo de casa, e parece não querer parar por aí. Hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, o atacante deu entrevista à Botafogo TV neste sábado (27).
Desde que saiu do Botafogo, Igor Jesus sempre demonstrou carinho pelo clube, ainda que tenha ficado no Glorioso por pouco mais de um ano. Em papo com a TV oficial do clube, o centroavante revelou que passou a vestir o preto e branco também no coração.
— Fico feliz de ver a felicidade da criançada. Hoje em dia os pais mandam para mim vídeo deles assistindo aos jogos na Inglaterra. É um clube que vou levar para o restante da minha vida, da carreira. É o clube do meu coração — declarou Igor Jeus, ídolo do Botafogo.
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Nas redes sociais, a fala do atacante mexeu com o brio de muitos torcedores, que se emocionaram com o carinho. Veja os comentários sobre o ídolo abaixo:
Veja comentários sobre a fala do atacante
Que seja muito feliz e que volte para o Botafogo daqui alguns anos— Camarada Botafoguense 🇧🇷 (@camarada_bfr) June 27, 2026
FAÇAM LOUCURAS, VOLTA😭😭😭❤️— Teaga ★彡 (@bfr_MUND4N0) June 27, 2026
Eu te amo Igor Jesus— Lolo Branco (@lolobranco) June 27, 2026
A saída mais sentida do time campeão da libertadores. Tinha que ser o centroavante titular da seleção— Sol (@solystwts) June 27, 2026
Igor Jesus: Botafogo do início ao fim
Autor de um gol diante do Seattle Sounders e do gol histórico contra o Paris Saint-Germain, Igor Jesus foi o grande nome do Botafogo no Mundial. Ele foi eleito o melhor jogador nas partidas diante do Seattle e do PSG, ele deixou o clube após 59 partidas. No período, o atacante marcou 17 gols e deu seis assistências. Nove desses gols foram marcados nos 28 jogos que disputou este ano.
Identificado com o Botafogo, Igor Jesus fez questão de permanecer no clube até a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ele teve a oportunidade de se transferir para o futebol europeu ainda no início da temporada 2025, como fizeram Luiz Henrique e Thiago Almada. Mas quis ficar no alvinegro.
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Em 2024, chegou desacreditado, colocou Tiquinho Soares no banco de reservas e foi fundamental na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Com uma comemoração única, o atacante ganhou crianças, adultos e idosos. Se eternizou na história de um clube recheado de ídolos e agora vive fase artilheira na Europa.
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