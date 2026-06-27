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Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'

Atacante defende o Nottingham Forest, da Inglaterra

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 18:03
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Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest
Igor Jesus é ídolo do Botafogo (Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Igor Jesus construiu uma bonita história no Botafogo, mesmo com pouco tempo de casa, e parece não querer parar por aí. Hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, o atacante deu entrevista à Botafogo TV neste sábado (27).

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    • Desde que saiu do Botafogo, Igor Jesus sempre demonstrou carinho pelo clube, ainda que tenha ficado no Glorioso por pouco mais de um ano. Em papo com a TV oficial do clube, o centroavante revelou que passou a vestir o preto e branco também no coração.

    — Fico feliz de ver a felicidade da criançada. Hoje em dia os pais mandam para mim vídeo deles assistindo aos jogos na Inglaterra. É um clube que vou levar para o restante da minha vida, da carreira. É o clube do meu coração — declarou Igor Jeus, ídolo do Botafogo.

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    Nas redes sociais, a fala do atacante mexeu com o brio de muitos torcedores, que se emocionaram com o carinho. Veja os comentários sobre o ídolo abaixo:

    Igor Jesus recebeu homenagem do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Igor Jesus recebeu homenagem do Botafogo em sua despedida (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Veja comentários sobre a fala do atacante

    Igor Jesus: Botafogo do início ao fim

    Autor de um gol diante do Seattle Sounders e do gol histórico contra o Paris Saint-Germain, Igor Jesus foi o grande nome do Botafogo no Mundial. Ele foi eleito o melhor jogador nas partidas diante do Seattle e do PSG, ele deixou o clube após 59 partidas. No período, o atacante marcou 17 gols e deu seis assistências. Nove desses gols foram marcados nos 28 jogos que disputou este ano.

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    Identificado com o Botafogo, Igor Jesus fez questão de permanecer no clube até a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ele teve a oportunidade de se transferir para o futebol europeu ainda no início da temporada 2025, como fizeram Luiz Henrique e Thiago Almada. Mas quis ficar no alvinegro.

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    Em 2024, chegou desacreditado, colocou Tiquinho Soares no banco de reservas e foi fundamental na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Com uma comemoração única, o atacante ganhou crianças, adultos e idosos. Se eternizou na história de um clube recheado de ídolos e agora vive fase artilheira na Europa.

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