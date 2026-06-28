Torcedores vão a loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico' Camisa 10 bateu outro recorde em sua carreira

A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com mais uma vitória e um momento histórico de Lionel Messi. Neste sábado (27), a seleção argentina derrotou a Jordânia por 3 a 1, em Dallas, e viu seu principal craque balançar as redes novamente após entrar no segundo tempo.

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O gol do camisa 10, marcado em cobrança de falta aos 34 minutos da etapa final, levou os torcedores argentinos à loucura nas redes sociais. Além de ampliar seu recorde como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Messi chegou a 19 gols em Mundiais e se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas na competição.

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Veja o gol:

O lance gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores exaltando o feito histórico que Lionel Messi mais uma vez quebrou.

Veja a repercussão:

Agora, Lionel Messi é o único atleta na história a marcar em 7 jogos consecutivos de Copa do Mundo.



29 jogos de Copa do Mundo e 27 participações em gols.



Final de carreira indescritível.pic.twitter.com/WK9wFYpRvl — Camarada Wood (@camarada_wood) June 28, 2026

Lionel Messi alcanza 19 goles en Copas del Mundo, un dia más en la oficina para el mejor jugador de la historia.

Primer gol con 39 años, sexto gol en este Mundial.

Una bestia, un animal, lo mejor que vamos a ver. — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 28, 2026

Tradução: Lionel Messi alcança 19 gols em Copas do Mundo, um dia mais no escritório para o melhor jogador da história. Primeiro gol com 39 anos, sexto gol nesta Copa. Uma besta, um animal, o melhor que vamos ver.

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Eu vou poder falar para meus filhos e netos que vi Lionel Messi jogar. Eu vi a história. — Versatilizado (@FilipeVersa) June 28, 2026

QUE PRAZER, ASSISTIR LIONEL MESSI JOGAR!!! — We will be champions in 2026. (@petto47_) June 28, 2026

Claro que ia ter o gol dele



É sempre bom ver Lionel Messi praticar o futebol.



19 gols em copa do mundo, Gênio.🐐 pic.twitter.com/Of17TLq7m0 — Filipe (@ofiliipe) June 28, 2026

Como foi a partida?

Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

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