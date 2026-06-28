logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcedores vão a loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico'

Camisa 10 bateu outro recorde em sua carreira

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com mais uma vitória e um momento histórico de Lionel Messi. Neste sábado (27), a seleção argentina derrotou a Jordânia por 3 a 1, em Dallas, e viu seu principal craque balançar as redes novamente após entrar no segundo tempo.

continua após a publicidade
  • Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo

    Messi bate recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo

    Messi marca, quebra recorde e Argentina vence Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo

    Messi x Cristiano Ronaldo só na final: veja o chaveamento da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • 💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados

    O gol do camisa 10, marcado em cobrança de falta aos 34 minutos da etapa final, levou os torcedores argentinos à loucura nas redes sociais. Além de ampliar seu recorde como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Messi chegou a 19 gols em Mundiais e se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas na competição.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Veja o gol:

    O lance gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores exaltando o feito histórico que Lionel Messi mais uma vez quebrou.

    Veja a repercussão:

    Tradução: Lionel Messi alcança 19 gols em Copas do Mundo, um dia mais no escritório para o melhor jogador da história. Primeiro gol com 39 anos, sexto gol nesta Copa. Uma besta, um animal, o melhor que vamos ver.

    continua após a publicidade

    Como foi a partida?

    Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Fora de CampoImagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'Há 1 hora
    Copa do Mundo 2026Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'Há 2 horas
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Fora de CampoCristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'Há 2 horas
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Fora de CampoDenílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'Há 3 horas
    Gonzalo Plata Flamengo Botafogo
    Fora de CampoBotafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do MundoHá 3 horas
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
    Filha de ator da Globo 'revela' affair com jogador do Flamengo; veja
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest
    Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'
    Federação da Bósnia responde provocação de repórter americana: 'Meu Deus'
    Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja
    Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
    Estrangeiros reagem ao nocaute de brasileiro no UFC Baku: 'Pode ser problema'
    Ryan Mendes foi denunciado à Fifa antes do início da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Capitão de Cabo Verde é investigado por estupro de brasileira na Nova Zelândia
    Manifestações do orgulho LGBT marcam Egito x Irã: veja imagens
    Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
    Natália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante Copa