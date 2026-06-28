Torcedores vão a loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico'
Camisa 10 bateu outro recorde em sua carreira
A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com mais uma vitória e um momento histórico de Lionel Messi. Neste sábado (27), a seleção argentina derrotou a Jordânia por 3 a 1, em Dallas, e viu seu principal craque balançar as redes novamente após entrar no segundo tempo.
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O gol do camisa 10, marcado em cobrança de falta aos 34 minutos da etapa final, levou os torcedores argentinos à loucura nas redes sociais. Além de ampliar seu recorde como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Messi chegou a 19 gols em Mundiais e se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas na competição.
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Veja o gol:
Lionel Messi. pic.twitter.com/pqXnv51ZoG— Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 28, 2026
O lance gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores exaltando o feito histórico que Lionel Messi mais uma vez quebrou.
Veja a repercussão:
Agora, Lionel Messi é o único atleta na história a marcar em 7 jogos consecutivos de Copa do Mundo.— Camarada Wood (@camarada_wood) June 28, 2026
29 jogos de Copa do Mundo e 27 participações em gols.
Final de carreira indescritível.pic.twitter.com/WK9wFYpRvl
Lionel Messi alcanza 19 goles en Copas del Mundo, un dia más en la oficina para el mejor jugador de la historia.— LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 28, 2026
Primer gol con 39 años, sexto gol en este Mundial.
Una bestia, un animal, lo mejor que vamos a ver.
Tradução: Lionel Messi alcança 19 gols em Copas do Mundo, um dia mais no escritório para o melhor jogador da história. Primeiro gol com 39 anos, sexto gol nesta Copa. Uma besta, um animal, o melhor que vamos ver.
Eu vou poder falar para meus filhos e netos que vi Lionel Messi jogar. Eu vi a história.— Versatilizado (@FilipeVersa) June 28, 2026
QUE PRAZER, ASSISTIR LIONEL MESSI JOGAR!!!— We will be champions in 2026. (@petto47_) June 28, 2026
Claro que ia ter o gol dele— Filipe (@ofiliipe) June 28, 2026
É sempre bom ver Lionel Messi praticar o futebol.
19 gols em copa do mundo, Gênio.🐐 pic.twitter.com/Of17TLq7m0
Como foi a partida?
Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.
No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.
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