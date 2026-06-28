Messi bate recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo
Camisa 10 chega a 19 gols marcados em Mundiais
Na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, Messi quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo. O camisa 10 balançou as redes em cobrança de falta e se tornou o único jogador a marcar em sete jogos consecutivos de Mundiais.
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No entanto, Jairzinho e Just Fontaine marcaram gols em todos os jogos das Copas do Mundo de 1970 e 1958, respectivamente. Lionel Messi tem a chance de igualar esse feito da dupla na atual edição do Mundial, uma vez que foi às redes em todas as partidas na atual edição do torneio.
Lionel Messi vem balançando as redes em jogos de Copa do Mundo desde o jogo contra a Austrália, válido pelas oitavas de final do Mundial de 2022. Na atual edição, o camisa 10 balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos contra Argélia, Áustria e Jordânia.
Na história, Messi chegou ao 19º gol em Copas do Mundo e se isolou ainda mais na artilharia do torneio. Além disso, o camisa 10 da Argentina é o maior goleador da atual edição da competição, tendo estufado as redes seis vezes até aqui.
Messi tem novo desafio com a Argentina na Copa do Mundo
Na próxima fase, Messi encara Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, e busca seguir fazendo história com a camisa da Argentina. O camisa 10 volta à campo na sexta-feira, às 19h (de Brasília).
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