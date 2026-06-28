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Messi bate recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo

Camisa 10 chega a 19 gols marcados em Mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:11
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Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo
Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, Messi quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo. O camisa 10 balançou as redes em cobrança de falta e se tornou o único jogador a marcar em sete jogos consecutivos de Mundiais.

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    No entanto, Jairzinho e Just Fontaine marcaram gols em todos os jogos das Copas do Mundo de 1970 e 1958, respectivamente. Lionel Messi tem a chance de igualar esse feito da dupla na atual edição do Mundial, uma vez que foi às redes em todas as partidas na atual edição do torneio.

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    Lionel Messi vem balançando as redes em jogos de Copa do Mundo desde o jogo contra a Austrália, válido pelas oitavas de final do Mundial de 2022. Na atual edição, o camisa 10 balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos contra Argélia, Áustria e Jordânia.

    Na história, Messi chegou ao 19º gol em Copas do Mundo e se isolou ainda mais na artilharia do torneio. Além disso, o camisa 10 da Argentina é o maior goleador da atual edição da competição, tendo estufado as redes seis vezes até aqui.

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    Messi tem novo desafio com a Argentina na Copa do Mundo

    Na próxima fase, Messi encara Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, e busca seguir fazendo história com a camisa da Argentina. O camisa 10 volta à campo na sexta-feira, às 19h (de Brasília).

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    Messi cobra falta rasteira para marcar gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
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