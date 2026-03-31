Torcedores reagem a escalação da Seleção Brasileira: 'Quero só ver'

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar a Croácia, no último amistoso antes da convocação final de Ancelotti para a Copa do Mundo. Veja como os torcedores reagiram a formação do time, que entrará em campo estreando seu novo uniforme amarelo.

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+ Zinho aponta semelhanças da Seleção de Ancelotti com time de 1994

Veja como os internautas reagiram:

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Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

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O Brasil ainda deve disputar mais dois amistosos antes da Copa do Mundo, que acontecerá no meio do ano. No entanto, nos próximos jogos, o plantel da Seleção será aquele que realmente jogará o mundial.

Zinho aponta semelhanças entre Seleção atual e campeã mundial em 1994

Veja o que disse o ex-atleta, em entrevista exclusiva com o Lance!:

- São 24 anos de diferença, assim como foi entre 1970 e 1994. Agora, 2002 a 2026 também fecha esse ciclo. A Copa será novamente nos Estados Unidos, junto com Canadá e México, e a final acontece no mesmo país onde conquistamos o tetra. Existem essas coincidências, e a esperança é que o trabalho priorize o coletivo forte para potencializar os talentos individuais - disse Zinho.

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- Em 1994, Bebeto e Romário formaram uma dupla histórica. Hoje, o cenário é diferente, com um sistema mais móvel, sem um centroavante fixo. Ainda assim, há jogadores que podem assumir esse protagonismo, como Raphinha, Vinícius Júnior e até Neymar, se estiver bem fisicamente. O Brasil tem talento, o essencial é construir um conjunto forte - finalizou o ex-atacante.