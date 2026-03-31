menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mano Menezes tem mais um tropeço no comando de seleção

Peru empata com Honduras por 2 a 2

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
17:25
Mano Menezes Grêmio Fluminense Brasileirão
imagem cameraMano Menezes comanda novo ciclo na seleção do Peru (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mano Menezes enfrenta um início difícil no comando da seleção peruana. O primeiro jogo do treinador terminou brasileiro com derrota para Senegal por 2 a 0. Nesta terça-feira (31), o Peru entrou em campo contra a seleção de Honduras, e estava conquistando a primeira vitória sob o comando de Mano. Mas aos 93 minutos, Kevin Güiti empatou a partida em 2 a 2.

continua após a publicidade

Relacionadas

Assim, Mano Menezes teve seu segundo resultado frustrante no comando da seleção do Peru. Foram uma derrota e um empate em dois jogos.

🎰 Aposte nos jogos desta Data Fifa! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

Mano Menezes comanda novo ciclo na seleção do Peru

O Peru, que não garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 por meio das Eliminatórias Sul-Americanas, utiliza os amistosos para iniciar um novo ciclo sob o comando de Mano Menezes.

continua após a publicidade

Entre os convocados de Mano Menezes, chamam atenção nomes que atuam no futebol brasileiro, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio. Ambos devem ter papel importante no processo de renovação da equipe.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru
Mano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

O último trabalho de Mano Menezes no Brasil foi no Grêmio, na segunda passagem dele pelo clube. Ele assumiu em 21 de abril de 2025 e saiu em 9 de dezembro de 2025, após o fim do Brasileirão.

continua após a publicidade

🏆Títulos conquistados:
3 Copas do Brasil (Corinthians 2009 + Cruzeiro 2017/2018)
1 Brasileirão Série B (Grêmio e Corinthians)
2 Campeonatos Gaúchos + 2 Campeonatos Mineiros
Prata Olímpica com a Seleção

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias