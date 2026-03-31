Zinho aponta semelhanças da Seleção de Ancelotti com time de 1994

Campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1994, Zinho apontou semelhanças entre as equipes de Ancelotti e Parreira. Além disso, também fez paralelo entre dupla atual com Bebeto e Romário. Confira como foi a entrevista do ex-jogador de Palmeiras e Flamengo ao Lance!.

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- São 24 anos de diferença, assim como foi entre 1970 e 1994. Agora, 2002 a 2026 também fecha esse ciclo. A Copa será novamente nos Estados Unidos, junto com Canadá e México, e a final acontece no mesmo país onde conquistamos o tetra. Existem essas coincidências, e a esperança é que o trabalho priorize o coletivo forte para potencializar os talentos individuais - disse Zinho.

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- Em 1994, Bebeto e Romário formaram uma dupla histórica. Hoje, o cenário é diferente, com um sistema mais móvel, sem um centroavante fixo. Ainda assim, há jogadores que podem assumir esse protagonismo, como Raphinha, Vinícius Júnior e até Neymar, se estiver bem fisicamente. O Brasil tem talento, o essencial é construir um conjunto forte - finalizou o ex-atacante.

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Zinho foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 (Foto: Reprodução/Instagram/Zinho)

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Brasil x França quebra recorde de audiência

A partida entre Brasil e França, amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2026, gerou uma quebra de recorde para a TV Globo, marcando 23 pontos de audiência em São Paulo, a maior de uma quinta feira desde 2022.

No Rio de Janeiro, a transmissão, que teve a narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Denilson, atingiu 25 pontos e 47% de participação, um aumento de 32% (+6 pontos) na média de audiência da faixa horária em relação às últimas quatro quintas-feiras. Além disso, foi recorde de audiência na faixa em nove meses – desde junho do ano passado. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, para encarar a Croácia, também com transmissão da TV Globo, assim como do "Sportv "e da "Ge TV".