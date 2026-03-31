Vitor Reis realiza 'sonho' na Seleção e trata Copa do Mundo como desafio

Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira, Vitor Reis classificou a oportunidade como a "realização de um sonho". O zagueiro, que pertence ao Manchester City e está emprestado ao Girona, foi chamado por Ancelotti para suprir ausências no sistema defensivo.

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- É a realização de um sonho, são jogadores que eu sempre sonhava em estar perto e aprender com eles. Estou aproveitando muito, pegando o máximo de informações possível, para poder crescer e aprender - respondeu o zagueiro, em entrevista ao canal oficial da CBF.

Vitor Reis classificou suas chances de ir à próxima Copa do Mundo como difíceis. No entanto, ponderou que o trabalho no dia a dia é fundamental para adquirir experiência para a sequência da carreira, seja em clubes ou na Seleção.

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- Eu posso estar assim nos nomes ali da lista (para a Copa do Mundo), mas sei que é difícil. Mas estou fazendo o meu trabalho, aproveitando o máximo possível e tentando mostrar o que eu sei fazer. Deus sabe o que faz e se for pra ser agora.. mas se não for pra ser depois, vida que segue - afirmou Vitor Reis.

Apesar de viver a primeira experiência na Seleção principal nesta Data Fifa, Vitor Reis está acostumado a vestir a amarelinha. Durante o período nas categorias de base, disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo.

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- As convocações que eu tive na base foram muito importantes. A gente já enfrenta outras seleções e já vai aprendendo qual é a vontade que temos que ter nos campeonatos, como o Sul-Americano e a Copa do Mundo. Aprendi muito sobre o que é a Seleção e o que ela representa. Creio que eu trago para cá muito do que aprendi - explicou.

Vitor Reis durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vitor Reis é formado nas categorias de base do Palmeiras e, poucos meses após estrear como profissional, foi vendido ao Manchester City, em negociação mais cara envolvendo zagueiros no futebol brasileiro, por 37 milhões de euros.

Agora emprestado ao Girona, o defensor avalia o nível europeu como superior ao que enfrentou no Brasil e destacou a importância desses confrontos para sua evolução.

- Já aprendi muito e posso aprender muito mais. Creio que o futebol europeu está no mais alto nível possível. Todo jogador tem que estar muito preparado e tem que se preparar muito, porque são partidas muito complicadas, muito difíceis, e todo jogo é de alto nível - finalizou.

Provável escalação da Seleção Brasileira

Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

O Brasil entra em campo na noite desta terça-feira (31), contra a Croácia, a partir das 21h (de Brasília), no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.

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