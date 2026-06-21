Bélgica x Irã: algozes do Brasil, Courtois e De Bruyne não se falam; veja motivo Goleiro e meio-campista eliminaram o Brasil na Copa de 2018

A traição de Caroline Lijnen, então namorada do meio-campista Kevin De Bruyne, pelo goleiro Thibaut Courtois gerou uma crise de relacionamento dentro da seleção belga com efeitos que se estenderam por quase uma década. O episódio ocorreu em 2013 e marcou profundamente a convivência entre os dois atletas ao longo das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

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Na Copa do Mundo de 2018, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final, com gol de Kevin de Bruyne e atuação memorável do goleiro Courtois.

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De Bruyne e Courtois se conheceram no Chelsea e integraram a geração belga que ascendeu ao futebol de elite praticamente no mesmo período. A proximidade entre os dois tornou o incidente ainda mais impactante para o grupo.

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Courtois em lua de mel com Caroline, pivô de briga com De Bruyne (Foto: Reprodução)

O que aconteceu em Madri

Caroline viajou à capital espanhola em 2013 acompanhada de amigos. Na cidade, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri por empréstimo do Chelsea, e os dois se envolveram romanticamente.

Em entrevista à Story Magazine, da Bélgica, Caroline revelou que o envolvimento com o goleiro foi uma resposta a uma traição anterior de De Bruyne. Segundo ela, o meio-campista havia se relacionado com sua melhor amiga no verão de 2012, um ano antes do episódio em Madri.

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"Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão", afirmou Caroline na mesma entrevista.

A ex-namorada de De Bruyne justificou a decisão com uma lógica de equivalência. "Kevin me enganou e eu pensei: 'por que não devo fazer o mesmo?'", completou ela, confirmando o caso com Courtois.

Tensão entre Courtois e De Bruyne na Copa do Mundo

O Daily Mail publicou reportagem citando uma fonte da seleção belga que afirmou, anos depois, que os dois jogadores superaram o episódio e chegaram a se divertir com a história. Outras fontes, no entanto, sustentaram que a relação entre ambos permaneceu comprometida, inclusive nos torneios mundiais.

As tensões dentro do grupo se tornaram visíveis durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Após a derrota por 2 a 0 para o Marrocos, na segunda rodada, o zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, respondeu com ironia a declarações de De Bruyne e Eden Hazard sobre o elenco.

De Bruyne havia dito publicamente que a Bélgica possuía uma seleção envelhecida e com poucas chances de vencer o torneio. Hazard, por sua vez, apontou lentidão defensiva após a vitória sobre o Canadá na estreia.

Vertonghen respondeu na zona mista em entrevista ao jornal belga Sporza. "Muitas coisas estão passando pela minha cabeça que eu não deveria dizer, ou pelo menos não fora do vestiário. Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, não é? Sempre será falado algo assim", declarou o zagueiro.

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A Bélgica encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2022 ainda na fase de grupos, sem avançar às oitavas de final. Em 2026, De Bruyne e Courtois seguem como titulares da seleção nacional.

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