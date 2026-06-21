Uruguai x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo

Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2, nesta sexta-feira (19), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Os atacante Maximilliano Araújo e Agunstín Canobbio marcaram pelo lado celeste, e Kevin Pina e Hélio Varela pela equipe africana.

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Uruguai x Cabo Verde

No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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