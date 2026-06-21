Arrascaeta está fora de 'decisão' contra a Espanha na Copa do Mundo Bielsa confirmou em coletiva que meia não terá condições de jogar

A situação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 ganha cada vez mais contornos dramáticos. Após o empate por 2 a 2 contra Cabo Verde neste domingo (21), em Miami, resultado que complica muito a vida da Celeste na competição, o técnico Marcelo Bielsa confirmou o que a torcida mais temia: Giorgian De Arrascaeta não terá condições de enfrentar a Espanha na última e decisiva rodada da fase de grupos.

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Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

Em coletiva de imprensa logo após o tropeço contra os africanos, Bielsa foi categórico ao descartar o camisa 10, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha sofrida durante a preparação para o Mundial. O comandante também confirmou que o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, é outro desfalque certo por conta de uma distensão muscular.

— Araújo não vai jogar contra a Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — sentenciou o treinador uruguaio.

Ou seja, será a terceira partida que o meia do Flamengo perderá com a seleção uruguaia na Copa do Mundo. Após o empate diante de Cabo Verde e a derrota na estreia, para a Arábia Saudita, o clube vai enfrentar a favorita Espanha na última rodada precisando vencer para conseguir se classificar. É possível que a Celeste seja eliminada na fase de grupos e Arrascaeta sequer chegue a entrar em campo.

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Uruguai vive cenário complicado na Copa do Mundo

Jogadores do Cabo Verde comemoram após gol contra o Uruguai (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Com apenas dois pontos conquistados em dois jogos (empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde), a Celeste ocupa a segunda colocação do Grupo H, mas vê sua vaga nas oitavas de final ameaçada. A seleção espanhola lidera a chave com quatro pontos, enquanto Cabo Verde aparece logo atrás do Uruguai com os mesmos dois pontos, perdendo apenas no critério de gols marcados.

Agora, os comandados de Bielsa precisam obrigatoriamente de um resultado positivo contra a poderosa Espanha, em Guadalajara, no México, para seguir vivos no torneio. Um novo tropeço pode significar o adeus precoce de Arrascaeta e Ronald Araújo da Copa sem sequer terem entrado em campo.

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O meia do Flamengo viveu um ciclo de altos e baixos na seleção entre 2023 e 2026, somando 17 jogos e três gols. A expectativa era de que ele pudesse estrear justamente contra os espanhóis, conforme indicado anteriormente pela diretoria uruguaia, mas a recuperação não evoluiu como o esperado.

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