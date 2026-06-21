logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Arrascaeta está fora de 'decisão' contra a Espanha na Copa do Mundo

Bielsa confirmou em coletiva que meia não terá condições de jogar

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 23:19
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

A situação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 ganha cada vez mais contornos dramáticos. Após o empate por 2 a 2 contra Cabo Verde neste domingo (21), em Miami, resultado que complica muito a vida da Celeste na competição, o técnico Marcelo Bielsa confirmou o que a torcida mais temia: Giorgian De Arrascaeta não terá condições de enfrentar a Espanha na última e decisiva rodada da fase de grupos.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Técnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: ‘Não é fair play’

    Copa do Mundo
    Há 4 minutos
  • Lance!

    Reação de Suárez ao empate entre Uruguai e Cabo Verde chama atenção: ‘Não pode’

    Copa do Mundo
    Há 34 minutos
  • Lance!

    O que Cabo Verde precisa fazer para chegar ao mata-mata da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 44 minutos

    • ➡️ Mãe de Plata, do Flamengo, republica vídeo detonando Valencia: 'Pior atacante que já vi'

    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)
    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

    Em coletiva de imprensa logo após o tropeço contra os africanos, Bielsa foi categórico ao descartar o camisa 10, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha sofrida durante a preparação para o Mundial. O comandante também confirmou que o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, é outro desfalque certo por conta de uma distensão muscular.

    — Araújo não vai jogar contra a Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — sentenciou o treinador uruguaio.

    Ou seja, será a terceira partida que o meia do Flamengo perderá com a seleção uruguaia na Copa do Mundo. Após o empate diante de Cabo Verde e a derrota na estreia, para a Arábia Saudita, o clube vai enfrentar a favorita Espanha na última rodada precisando vencer para conseguir se classificar. É possível que a Celeste seja eliminada na fase de grupos e Arrascaeta sequer chegue a entrar em campo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Técnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: 'Não é fair play'

    Uruguai vive cenário complicado na Copa do Mundo

    Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai
    Jogadores do Cabo Verde comemoram após gol contra o Uruguai (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Com apenas dois pontos conquistados em dois jogos (empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde), a Celeste ocupa a segunda colocação do Grupo H, mas vê sua vaga nas oitavas de final ameaçada. A seleção espanhola lidera a chave com quatro pontos, enquanto Cabo Verde aparece logo atrás do Uruguai com os mesmos dois pontos, perdendo apenas no critério de gols marcados.

    Agora, os comandados de Bielsa precisam obrigatoriamente de um resultado positivo contra a poderosa Espanha, em Guadalajara, no México, para seguir vivos no torneio. Um novo tropeço pode significar o adeus precoce de Arrascaeta e Ronald Araújo da Copa sem sequer terem entrado em campo.

    continua após a publicidade

    O meia do Flamengo viveu um ciclo de altos e baixos na seleção entre 2023 e 2026, somando 17 jogos e três gols. A expectativa era de que ele pudesse estrear justamente contra os espanhóis, conforme indicado anteriormente pela diretoria uruguaia, mas a recuperação não evoluiu como o esperado.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoTécnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: 'Não é fair play'Há 6 minutos
    Copa do MundoDe la Cruz lamenta empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa: 'Engolir sapo'Há 31 minutos
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva de imprensa na Copa do Mundo
    Copa do MundoTécnico da Argentina evita polêmica com Ancelotti e revela bastidores de MessiHá 45 minutos
    Copa do MundoReação de Suárez ao empate entre Uruguai e Cabo Verde chama atenção: 'Não pode'Há 56 minutos
    Meia da Argentina, Enzo Fernández concede coletiva durante a Copa do Mundo
    Copa do MundoMeia da Argentina responde técnico da Espanha após polêmica: 'Se vê em campo'Há 1 hora
    Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona (Foto: Divulgação/Fifa)
    Lance! NegóciosQual é o salário de Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Por que Luis Suárez não joga mais pelo Uruguai?
    Uruguai sente falta de Arrascaeta, mas Bielsa descarta volta no jogo decisivo contra a Espanha
    Vozinha exalta resiliência de Cabo Verde após novo empate histórico contra o Uruguai
    Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
    O que o Uruguai precisa para se classificar à próxima fase da Copa do Mundo?
    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai
    Uruguai x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta vai jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo?
    Imprensa uruguaia lamenta segundo gol de Cabo Verde: 'Grosseiro'
    O que Cabo Verde precisa fazer para chegar ao mata-mata da Copa do Mundo?
    Canobbio celebra gol inédito em Copas, mas lamenta tropeço do Uruguai
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Balanço do Grupo H: Espanha abre vantagem, e Cabo Verde segue vivo na Copa do Mundo
    Dê suas notas: com gol de Canobbio, Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Arrascaeta vira assunto após Uruguai x Cabo Verde: 'Não merece'
    Vampeta
    Vampeta diz que Raphinha passa por problemas financeiros na família; primo rebate