Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CEO da Genius: confiança do público no impedimento semiautomático levará tempo

Guilherme Buso deu entrevista exclusiva ao Lance!

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 07:40
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Impedimento de Wallace Yan em Flamengo x São Paulo
A tecnologia do impedimento semiautomático já está em funcionamento no Brasil (Foto: Reprodução)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Guilherme Buso, head da Genius Sports na América Latina, explicou o funcionamento do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. O profissional falou sobre as diferenças entre a ferramenta contratada pela CBF e a utilizada na Copa do Mundo, e também respondeu a dúvidas sobre como acostumar o público consumidor com o novo recurso.

➡️Copa do Brasil terá impedimento semiautomático nas quartas de final

Guilherme explicou os detalhes que diferenciam a inovação daquela adotada pela Fifa e destacou a velocidade do procedimento de análise do sistema. O impedimento semiautomático da Genius também é utilizado na Premier League, D e nos campeonatos Belga e Mexicano.

continua após a publicidade

As diferenças da ferramenta utilizada no futebol brasileiro e na Copa do Mundo

Com o impedimento semiautomático oficialmente em uso no futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo, surgiram dúvidas entre os torcedores que acompanharam o Mundial. Em sua análise, o head da empresa explicou que o recurso é diferente do escolhido pela Fifa, tendo como principal destaque a dispensa do chip na bola para operar, funcionando apenas com as câmeras espalhadas pelos estádios.

➡️Ana Thaís projeta Copa do Mundo Feminina e avalia o futebol brasileiro

— Primeiro de tudo, a nossa tecnologia ela se baseia em câmeras, ela se baseia em imagem. Ela não depende de um chip na bola; eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. É uma tecnologia que tem 28 câmeras, no mínimo, instaladas em cada estádio — iniciou antes de explicar a utilização dos iPhones que geram a imagem.

continua após a publicidade

— O iPhone tem uma velocidade de processamento muito grande; tem 100 frames por segundo, 4K. Então, por meio da imagem, a gente consegue, de fato, pegar o momento do passe, o momento em que o jogador está ali na posição de impedimento. E mais do que isso, é a nossa possibilidade de poder entregar uma decisão final já com o gráfico virtual, a linha ali definida, muito rápido — complementou Guilherme.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

— Hoje, em segundos, essa imagem final virtual é entregue. Às vezes, o jogo nem voltou a rolar e já é disponibilizado para a televisão e até no telão dos estádios. Então eu diria que essas são as grandes diferenças: a velocidade e a capacidade de observar isso por meio dos ângulos de câmeras espalhados pelo estádio — concluiu.

continua após a publicidade

Veja a resposta de Guilherme em vídeo:

Câmeras para captação do impedimento com a tecnologia semiautomático
Câmeras para captação do impedimento com a tecnologia semiautomático (Divulgação/Corinthians)

Processo de confiança na ferramenta

Outro questionamento foi sobre como transmitir aos torcedores que acompanham o futebol a confiança necessária na qualidade e na credibilidade da ferramenta. Guilherme apontou que isso faz parte de um processo que não se estabelecerá de maneira rápida e que, naturalmente, quem consome poderá se sentir prejudicado em algum momento, assim como beneficiado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além disso, disse que os constantes alinhamentos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devem acelerar o processo para estabelecer a sensação de conforto em relação à utilização dessa tecnologia.

continua após a publicidade

➡️Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

— Eu acho que inovação e tecnologia precisam de um processo de maturação. É natural que, logo que acontece com o seu time, você fique ressabiado, mas, na semana seguinte, quando acontecer a favor, você já fala: "Pô, essa tecnologia é boa". Então eu acho que é um processo de educação, tempo e um alinhamento sempre muito conjunto com a CBF — iniciou sua análise.

— Eu acho que a CBF vem fazendo um trabalho muito profissional com a arbitragem, e isso leva tempo. Por muitos anos, o fã não acreditou, não confiou… Então é um processo longo, mas que, por meio de tecnologia e inovação, a gente consegue trazer essa confiança — continuou antes de trazer mais informações sobre o impedimento semiautomático.

continua após a publicidade

— É um sistema que é exatamente igual ao da Premier League, exatamente igual, não tem nenhuma diferença. Então é uma liga muito confiável, é uma liga que ninguém questiona, então não tem por que não acreditar que isso vai funcionar aqui no Brasil — afirmou Guilherme.

Confira a análise em vídeo:

🤑 Receba em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cruzeiro x Mirassol

Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Equipe de arbitragem posa com capitães antes de jogo entre Remo e Mirassol

Parceiro - r7

Vice da CBF revela projeto para transformar jovens atletas em árbitros

Há 1 hora
Alex Telles cobra escanteio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Há 2 horas
Lucho e Allan disputando a posse da bola no jogo entre Botafogo e Fluminense

Futebol Nacional

Brasileirão: veja os retrospectos dos confrontos da 22° rodada

Há 3 horas
São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

São Paulo

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Há 4 horas
Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Entre a cruz e a espada: o dilema do Fluminense para o clássico contra o Botafogo

Há 5 horas
Mais LANCE!
Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco

Versatilidade de Colidio abre possibilidades para Pedro Emanuel no Vasco

Nubank Parque, estádio do Palmeiras

WTorre aposta em mudança de estilo musical de shows no estádio do Palmeiras

André Lima comemora gol

Grêmio 4 x 2 São Paulo no Brasileirão 2010; show de André Lima no Olímpico

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Zé Roberto - Botafogo

Botafogo 2 x 1 Fluminense no Brasileirão 2006; Zé Roberto decide na Ilha

Fluminense - Thiago Neves comemorando gol

Botafogo 0 x 2 Fluminense no Brasileirão 2007; fim de jejum no Maracanã com David

Jogadores Atlético contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante

Caio Martins (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Estádios de futebol do Brasil que não existem mais

Pedro Raul, atacante do Corinthians

Pedro Raul desencanta, recebe elogios de Diniz e busca espaço no Corinthians

Trionda bola copa do mundo 2026 adidas

Quando o futebol brasileiro virou profissional?

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho orienta equipe no CT Lonier

Botafogo recebe o Fluminense para engrenar e mirar novos objetivos

De la Cruz em campo pelo Flamengo batendo palma

Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo

Flamengo não chega a acordo com Zenit, e staff de Luiz Henrique informa fim das negociações