Atuação de João Pedro em Chelsea x Milan viraliza: 'Voando'
Jogador marcou duas vezes na partida
O Chelsea enfrentou o Milan neste sábado (8), em jogo válido pela pré-temporada das equipes, e a atuação de João Pedro repercutiu nas redes sociais. O brasileiro começou a partida como titular e deixou o campo aos 39 minutos do segundo tempo, com dois gols marcados na vitória dos Blues. O jogo, realizado na Indonésia, terminou em 3 a 0 para os ingleses.
Chelsea x Milan: João Pedro marca duas vezes em amistoso na Indonésia; veja gols
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João Pedro já havia marcado três vezes e fornecido uma assistência no jogo contra o Western Sydney, também na pré-temporada. Em quatro jogos da preparação para o retorno da Premier League, o camisa 20 balançou as redes cinco vezes.
Veja alguns comentários sobre a atuação de João Pedro contra o Milan:
João Pedro tá voando na pré-temporada. https://t.co/SJBHK1Qloa— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) August 8, 2026
Tô assistindo Chelsea x Milan, tal do João Pedro joga muita bola— leo paiva (@senhorpaiva) August 8, 2026
Eu falo sem medo— Leo MZ (@leoemize) August 8, 2026
João Pedro vai ser o artilheiro da Premier League
Já temos o centroavante pra 2030...— Marcelino (@marceparocha) August 8, 2026
João Pedro, do Chelsea.
João Pedro é nossa esperança de tudo, quanto tempo um brasileiro não joga tão bem pelo Chelsea.— ً (@drogbw) August 8, 2026
Como foram os gols do Chelsea contra o Milan?
João Pedro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Moisés Caicedo, o atacante apareceu livre na pequena área e cabeceou para o canto superior direito, colocando o Chelsea em vantagem antes do intervalo.
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Na volta para o segundo tempo, João Pedro voltou a balançar as redes. Aos 46 minutos, o brasileiro recebeu cruzamento de Pedro Neto e finalizou de pé direito, de muito perto, para ampliar a vantagem do Chelsea. Moisés Caicedo também deixou sua marca no amistoso e ajudou a aumentar a vantagem dos ingleses diante do Milan.
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