Atuação de João Pedro em Chelsea x Milan viraliza: 'Voando' Jogador marcou duas vezes na partida

O Chelsea enfrentou o Milan neste sábado (8), em jogo válido pela pré-temporada das equipes, e a atuação de João Pedro repercutiu nas redes sociais. O brasileiro começou a partida como titular e deixou o campo aos 39 minutos do segundo tempo, com dois gols marcados na vitória dos Blues. O jogo, realizado na Indonésia, terminou em 3 a 0 para os ingleses.

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João Pedro já havia marcado três vezes e fornecido uma assistência no jogo contra o Western Sydney, também na pré-temporada. Em quatro jogos da preparação para o retorno da Premier League, o camisa 20 balançou as redes cinco vezes.

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Veja alguns comentários sobre a atuação de João Pedro contra o Milan:

João Pedro tá voando na pré-temporada. https://t.co/SJBHK1Qloa — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) August 8, 2026

Tô assistindo Chelsea x Milan, tal do João Pedro joga muita bola — leo paiva (@senhorpaiva) August 8, 2026

Eu falo sem medo



João Pedro vai ser o artilheiro da Premier League — Leo MZ (@leoemize) August 8, 2026

Já temos o centroavante pra 2030...

João Pedro, do Chelsea. — Marcelino (@marceparocha) August 8, 2026

João Pedro é nossa esperança de tudo, quanto tempo um brasileiro não joga tão bem pelo Chelsea. — ‎ً (@drogbw) August 8, 2026

João Pedro, do Chelsea, não foi convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foram os gols do Chelsea contra o Milan?

João Pedro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Moisés Caicedo, o atacante apareceu livre na pequena área e cabeceou para o canto superior direito, colocando o Chelsea em vantagem antes do intervalo.

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Na volta para o segundo tempo, João Pedro voltou a balançar as redes. Aos 46 minutos, o brasileiro recebeu cruzamento de Pedro Neto e finalizou de pé direito, de muito perto, para ampliar a vantagem do Chelsea. Moisés Caicedo também deixou sua marca no amistoso e ajudou a aumentar a vantagem dos ingleses diante do Milan.

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