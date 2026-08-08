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Lesão de John Kennedy frustra torcedores do Fluminense: 'A pior'

Jogador passará por cirurgia no joelho

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 11:03
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John Kennedy, do Fluminense, deitado no gramado
John Kennedy teve lesão durante partida contra o Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Fluminense confirmou a lesão do atacante John Kennedy, o que deixou alguns torcedores irritados. Por meio das redes sociais, o clube informou que o atleta passará por um procedimento cirúrgico por conta de um problema no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrido na partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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O lance no qual o camisa 9 sofreu a lesão ocorreu em uma disputa de bola com Paulo Henrique, lateral do Cruz-Maltino. John Kennedy deixou o campo no segundo tempo da partida e viu o Tricolor ser eliminado da competição na última quarta-feira (5).

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

Paulo Henrique e John Kennedy durante Fluminense x Vasco
John Kennedy se machucou em lance com Paulo Henrique em Fluminense x Vasco (Foto:  MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

Baixa importante para Zubeldía

A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.

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O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.

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John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.

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