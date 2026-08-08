Lesão de John Kennedy frustra torcedores do Fluminense: 'A pior'
Jogador passará por cirurgia no joelho
O Fluminense confirmou a lesão do atacante John Kennedy, o que deixou alguns torcedores irritados. Por meio das redes sociais, o clube informou que o atleta passará por um procedimento cirúrgico por conta de um problema no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrido na partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
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O lance no qual o camisa 9 sofreu a lesão ocorreu em uma disputa de bola com Paulo Henrique, lateral do Cruz-Maltino. John Kennedy deixou o campo no segundo tempo da partida e viu o Tricolor ser eliminado da competição na última quarta-feira (5).
Veja alguns comentários nas redes sociais:
a pior noticia é sempre a proxima!!!! estamos a 0 dias em paz— bea (@beasarjj) August 7, 2026
Desejo uma ótima recuperação. Que Deus abençoe a vida dele.— Evan Rodrigues CRVG (@Evanrodrigues97) August 8, 2026
Perdemos o nosso melhor jogador da temporada. Agora, realmente, acabou. Que o John Kennedy volte inteiro ano que vem, com outro treinador, porque 2026 claramente já foi para o saco.— Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) August 7, 2026
Pqp, a pior notícia é sempre a próxima.— Bel ᶠᶠᶜ (@flutricolor_) August 7, 2026
Só queria saber se o ph vai pegar suspensão até o JK voltar também..
Complicado o menos pior do ataque... Mas, é isso boa recuperação JK!— 🇭🇺 Lincoln 🇦🇺🇳🇴 (@Lincolnessaf) August 7, 2026
Mas, agora pprt, Deem Chance ao Castillo. Faça valer o valor investido no cara, não o percam. Tentem pelo menos.
Baixa importante para Zubeldía
A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.
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O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.
John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.
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