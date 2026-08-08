Lesão de John Kennedy frustra torcedores do Fluminense: 'A pior' Jogador passará por cirurgia no joelho

O Fluminense confirmou a lesão do atacante John Kennedy, o que deixou alguns torcedores irritados. Por meio das redes sociais, o clube informou que o atleta passará por um procedimento cirúrgico por conta de um problema no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrido na partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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O lance no qual o camisa 9 sofreu a lesão ocorreu em uma disputa de bola com Paulo Henrique, lateral do Cruz-Maltino. John Kennedy deixou o campo no segundo tempo da partida e viu o Tricolor ser eliminado da competição na última quarta-feira (5).

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

a pior noticia é sempre a proxima!!!! estamos a 0 dias em paz — bea (@beasarjj) August 7, 2026

Desejo uma ótima recuperação. Que Deus abençoe a vida dele. — Evan Rodrigues CRVG (@Evanrodrigues97) August 8, 2026

Perdemos o nosso melhor jogador da temporada. Agora, realmente, acabou. Que o John Kennedy volte inteiro ano que vem, com outro treinador, porque 2026 claramente já foi para o saco. — Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) August 7, 2026

Pqp, a pior notícia é sempre a próxima.



Só queria saber se o ph vai pegar suspensão até o JK voltar também.. — Bel ᶠᶠᶜ (@flutricolor_) August 7, 2026

Complicado o menos pior do ataque... Mas, é isso boa recuperação JK!

Mas, agora pprt, Deem Chance ao Castillo. Faça valer o valor investido no cara, não o percam. Tentem pelo menos. — 🇭🇺 Lincoln 🇦🇺🇳🇴 (@Lincolnessaf) August 7, 2026

John Kennedy se machucou em lance com Paulo Henrique em Fluminense x Vasco (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

Baixa importante para Zubeldía

A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.

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O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.

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John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.

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