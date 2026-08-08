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Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Fluminense

Clássico acontece pela 22ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 05:10
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Joaquin Correa,do Botafogo, e Hulk, do Fluminense
Joaquin Correa,do Botafogo, e Hulk, do Fluminense (Foto: Botafogo/Folha Press)

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, a inteligência artificial do Chat GPT previu um empate no clássico.

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A previsão da tecnologia apontou para um jogo disputado e movimentado. A inteligência artificial palpitou em uma partida aberta com muitos gols. Veja a simulação abaixo:

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Simulação de Botafogo x Fluminense

1º tempo

A bola rola e o Botafogo começa pressionando, tentando acelerar pelas pontas. O Fluminense responde com muita troca de passes, valorizando a posse e buscando espaços entre as linhas.

Aos 18 minutos, o Botafogo recupera a bola no meio-campo, arma um contra-ataque rápido e abre o placar com uma finalização firme: 1 a 0.

Depois do gol, o Fluminense aumenta o volume de jogo. Aos 37 minutos, após uma bela sequência de passes, a bola chega livre na área e o empate acontece: 1 a 1.

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Intervalo: Botafogo 1 x 1 Fluminense.

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2º tempo

O clássico fica mais intenso, com muitas disputas no meio-campo e chances para os dois lados. Os goleiros aparecem bem quando são exigidos.

Aos 67 minutos, o Botafogo acerta uma cobrança de escanteio, a defesa afasta parcialmente e, no rebote, sai o segundo gol: 2 a 1.

O Fluminense não desiste e pressiona até o fim. Nos acréscimos, uma falta perto da área resulta em cruzamento preciso, e um cabeceio deixa tudo igual: 2 a 2.

Fim de jogo: Botafogo 2 x 2 Fluminense.

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Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8)
Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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