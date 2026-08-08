Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Fluminense
Clássico acontece pela 22ª rodada do Brasileirão
Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, a inteligência artificial do Chat GPT previu um empate no clássico.
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A previsão da tecnologia apontou para um jogo disputado e movimentado. A inteligência artificial palpitou em uma partida aberta com muitos gols. Veja a simulação abaixo:
Simulação de Botafogo x Fluminense
1º tempo
A bola rola e o Botafogo começa pressionando, tentando acelerar pelas pontas. O Fluminense responde com muita troca de passes, valorizando a posse e buscando espaços entre as linhas.
Aos 18 minutos, o Botafogo recupera a bola no meio-campo, arma um contra-ataque rápido e abre o placar com uma finalização firme: 1 a 0.
Depois do gol, o Fluminense aumenta o volume de jogo. Aos 37 minutos, após uma bela sequência de passes, a bola chega livre na área e o empate acontece: 1 a 1.
Intervalo: Botafogo 1 x 1 Fluminense.
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2º tempo
O clássico fica mais intenso, com muitas disputas no meio-campo e chances para os dois lados. Os goleiros aparecem bem quando são exigidos.
Aos 67 minutos, o Botafogo acerta uma cobrança de escanteio, a defesa afasta parcialmente e, no rebote, sai o segundo gol: 2 a 1.
O Fluminense não desiste e pressiona até o fim. Nos acréscimos, uma falta perto da área resulta em cruzamento preciso, e um cabeceio deixa tudo igual: 2 a 2.
Fim de jogo: Botafogo 2 x 2 Fluminense.
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