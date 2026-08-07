Torcida do Flamengo reage ao fim da negociação com Luiz Henrique
Staff do jogador anunciou o fim das tratativas nesta sexta (7)
O fim das negociações entre Flamengo e Luiz Henrique deixou torcedores rubro-negros irritados nas redes sociais. Após o staff do atacante publicar uma nota informando o encerramento das conversas, parte da torcida direcionou as críticas ao diretor de futebol José Boto.
A negociação vinha sendo acompanhada com expectativa pelos flamenguistas, que esperavam a chegada do atacante para reforçar o elenco. Com o desfecho negativo, muitos torcedores questionaram a condução das tratativas e cobraram explicações da diretoria, principalmente do responsável pelo futebol do clube.
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Nas redes sociais, o nome de José Boto ficou entre os assuntos mais comentados entre os torcedores do Flamengo depois do fim das negociações. Veja abaixo a repercussão:
Veja a reação dos flamenguistas com o fim das negociações
Fim da negociação entre Flamengo e Luiz Henrique
A negociação entre Luiz Henrique e Flamengo está oficialmente encerrada. O staff do atacante informou nesta sexta-feira (7) que as tratativas com o clube rubro-negro não avançaram e que as partes não chegaram a um acordo neste momento.
Em nota oficial, a equipe que representa o jogador afirmou que uma série de acontecimentos dificultou o andamento do negócio. Com isso, as conversas foram encerradas.
— O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo neste momento.
Um dos agentes de Luiz Henrique esteve nesta sexta-feira (7) no Ninho do Urubu, onde se reuniu com José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Após o encontro, Boto já havia sinalizado que o clube não pretendia "esticar a corda" nas negociações pelo atacante, indicando que o Rubro-Negro não faria esforços além dos limites estabelecidos para tentar concluir a contratação.
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Luiz Henrique era um dos nomes avaliados pelo Flamengo para reforçar o elenco. O clube vinha mantendo conversas para tentar viabilizar a contratação do atacante, mas as tratativas não evoluíram até um acordo.
Com o encerramento oficial das negociações, Luiz Henrique deixa de ser uma opção neste momento para o Flamengo, que segue no mercado em busca de alternativas para reforçar o elenco.
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