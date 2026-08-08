Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão Atlético-MG buscou empate aos 34 minutos do primeiro tempo

Remo e Atlético-MG se enfrentaram neste sábado (8) pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Mangueirão, em Belém do Pará. O primeiro gol saiu logo no início da partida, com o ponta Jajá, aos três minutos da primeira etapa. O gol de empate foi marcado por Reinier, aos 34 minutos. Quatro minutos após o empate, Bernard vira para os visitantes.

Na segunda etapa, Gabriel Taliari balança as redes para o mandante, que empata aos 74 minutos de jogo.

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Veja gols em Remo x Atlético-MG

Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e conseguiu abrir o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, no entanto, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou oportunidades para buscar o empate.

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O Galo encontrou o caminho do gol quando passou a acelerar mais as jogadas e conseguiu ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para deixar tudo igual. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.

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Segundo Tempo

A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.

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Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou voltar à frente no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2.

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