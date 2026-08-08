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Pai de Lionel Messi, Jorge Messi morre na Argentina

Gestor da carreira do camisa 10 vinha lutando contra doença há meses

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 10:00
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Lionel Messi ao lado de Jorge Messi
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi (Foto: Reprodução/Instagram)

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi faleceu aos 68 anos em Rosário, na Argentina, na noite da última sexta-feira (7) após meses na luta por sua vida. O progenitor do histórico jogador do Barcelona foi um dos responsáveis pela ida do argentino para a Catalunha ainda na adolescência, mas também atuou na gestão de carreira do atleta.

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Um dia depois da estreia da Argentina na Copa do Mundo, a família de Lionel Messi emitiu um comunicado após as especulações sobre a morte de Jorge Messi. Na época, a publicação não negou que o argentino de 68 anos atravessava um problema de saúde e dizia que o progenitor se encontrava sob acompanhamento médico.

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Embora não tenha tido uma vida midiática, Jorge Messi foi o responsável por lutar para conseguir um tratamento para Lionel Messi crescer fisicamente quando ainda estava no Newell's Old Boys. O pai do camisa 10 também ficou as primeiras semanas em Barcelona, enquanto Celia Cuccittini, mãe do atleta, organizava o outro lado da família em Rosário.

Embora não tenha tido o mesmo talento do filho, Jorge Messi chegou a tentar se tornar jogador de futebol e atuou nas categorias de base do Newell's Old Boys. No entanto, o progenitor abandonou a tentativa após ser convocado para o serviço militar argentino. O argentino chegou a se formar como técnico químico e trabalhou na fábrica Acindar na década de 1980, onde se tornou gerente.

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Jorge Messi em chegada no aeroporto de Barcelona em 2020
Jorge Messi em chegada no aeroporto de Barcelona em 2020 (Foto: Lluis Gene/AFP)
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