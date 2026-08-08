Pai de Lionel Messi, Jorge Messi morre na Argentina Gestor da carreira do camisa 10 vinha lutando contra doença há meses

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi faleceu aos 68 anos em Rosário, na Argentina, na noite da última sexta-feira (7) após meses na luta por sua vida. O progenitor do histórico jogador do Barcelona foi um dos responsáveis pela ida do argentino para a Catalunha ainda na adolescência, mas também atuou na gestão de carreira do atleta.

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Um dia depois da estreia da Argentina na Copa do Mundo, a família de Lionel Messi emitiu um comunicado após as especulações sobre a morte de Jorge Messi. Na época, a publicação não negou que o argentino de 68 anos atravessava um problema de saúde e dizia que o progenitor se encontrava sob acompanhamento médico.

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Embora não tenha tido uma vida midiática, Jorge Messi foi o responsável por lutar para conseguir um tratamento para Lionel Messi crescer fisicamente quando ainda estava no Newell's Old Boys. O pai do camisa 10 também ficou as primeiras semanas em Barcelona, enquanto Celia Cuccittini, mãe do atleta, organizava o outro lado da família em Rosário.

Embora não tenha tido o mesmo talento do filho, Jorge Messi chegou a tentar se tornar jogador de futebol e atuou nas categorias de base do Newell's Old Boys. No entanto, o progenitor abandonou a tentativa após ser convocado para o serviço militar argentino. O argentino chegou a se formar como técnico químico e trabalhou na fábrica Acindar na década de 1980, onde se tornou gerente.

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