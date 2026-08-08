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Weverton salva Grêmio contra o São Paulo e surpreende a web

Torcedores rasgam elogios a Weverton nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaLeonardo Damico
São Paulo (SP)
08/08/2026 18:52
Atualizado há 1 hora
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Com a vitória, Grêmio soma 25 pontos na competição (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Com a vitória, Grêmio soma 25 pontos na competição (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. Destaque da partida, o goleiro Weverton recebeu diversos elogios dos internautas.

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Nas redes sociais, o goleiro teve seu nome bastante comentado após grande atuação contra o São Paulo, em casa. Weverton foi considerado 'herói' por boa parte dos torcedores devido a ações que impediram o Tricolor paulista de balançar as redes.

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Torcedores elogiaram Weverton na web:

Como foi Grêmio x São Paulo

O Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.

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O Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla e Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.

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Weverton recebe diversos elogios após salvar Grêmio contra o São Paulo no Brasileirão (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Weverton recebeu elogios após salvar o Grêmio contra o São Paulo (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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