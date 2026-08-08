Weverton salva Grêmio contra o São Paulo e surpreende a web
Torcedores rasgam elogios a Weverton nas redes sociais
Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. Destaque da partida, o goleiro Weverton recebeu diversos elogios dos internautas.
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Nas redes sociais, o goleiro teve seu nome bastante comentado após grande atuação contra o São Paulo, em casa. Weverton foi considerado 'herói' por boa parte dos torcedores devido a ações que impediram o Tricolor paulista de balançar as redes.
Torcedores elogiaram Weverton na web:
Como foi Grêmio x São Paulo
O Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.
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O Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla e Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.
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